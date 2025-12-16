ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 10.00

Tamir tarihi 17 Aralık 2025 saat 02.00

Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 16 Aralık 2025 saat 10.00 ile 17 Aralık 2025 saat 02.00 arasında su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Susuz Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Özevler Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Karacakaya Mahallesi, Yuvaköy Mahallesi, Tepealtı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yakacık Mahallesi, Yuva Mahallesi, Memlik Mahallesi, Serhat Mahallesi, Anadolu Mahallesi

Polatlı Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 08.45

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 20.00

Detay: Gülveren Mahallesi'nin bir bölümünde, Gençlik Caddesi dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 08.45 ile 20.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı, Esentepe Mahallesi, Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı

Çubuk Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 11.20

Tamir tarihi 17 Aralık 2025 saat 17.00

Detay: Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Beher Sokak'ta bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne bağlı sokaklar

Gölbaşı Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 14.50

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 18.30

Detay: Gölbaşı ilçesi Tek Yapı Kooperatifi 100'lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle 16 Aralık 2025 saat 14.40 ile 18.30 arasında su verilemeyecektir. Arızayı gidermek için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yerler: Tek Yapı Kooperatifi

Pursaklar Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 15.00

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 18.00

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi'nin bir kısmı, Yunus Emre Mahallesi'nin bir kısmı