Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 10.00

Tamir tarihi 17 Aralık 2025 saat 02.00

Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 16 Aralık 2025 saat 10.00 ile 17 Aralık 2025 saat 02.00 arasında su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Susuz Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Özevler Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Karacakaya Mahallesi, Yuvaköy Mahallesi, Tepealtı Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yakacık Mahallesi, Yuva Mahallesi, Memlik Mahallesi, Serhat Mahallesi, Anadolu Mahallesi

Polatlı Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 08.45

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 20.00

Detay: Gülveren Mahallesi'nin bir bölümünde, Gençlik Caddesi dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 08.45 ile 20.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı, Esentepe Mahallesi, Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı

Çubuk Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 11.20

Tamir tarihi 17 Aralık 2025 saat 17.00

Detay: Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Beher Sokak'ta bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne bağlı sokaklar

Gölbaşı Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 14.50

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 18.30

Detay: Gölbaşı ilçesi Tek Yapı Kooperatifi 100'lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle 16 Aralık 2025 saat 14.40 ile 18.30 arasında su verilemeyecektir. Arızayı gidermek için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yerler: Tek Yapı Kooperatifi

Pursaklar Su Kesintisi

Arıza tarihi 16 Aralık 2025 saat 15.00

Tamir tarihi 16 Aralık 2025 saat 18.00

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Merkez Mahallesi'nin bir kısmı, Yunus Emre Mahallesi'nin bir kısmı

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title