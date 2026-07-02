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İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
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Amedspor, Galatasaray altyapısında forma giyen kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, önümüzdeki sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY'DAN TRANSFER

Amedspor, Galatasaray altyapısında forma giyen ve U19 takımında sergilediği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Berk Kızıldemir’i renklerine bağladı. Genç futbolcu ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

''BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ''

Transferi resmen duyuran Amedspor, yaptığı açıklamada "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu Transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir’e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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