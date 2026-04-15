ASKİ Ankara su kesintisi! 15 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

15 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 ile 17.00 arasında Gaziosmanpaşa Mahallesi İran Caddesi içinde bulunan 500’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Boztepe, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Murat ve 100. Yıl mahalleleri etkilenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Pursaklar

15 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Merkez Mahallesi Gencay Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Merkez Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Gölbaşı

15 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzerinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Ballıkpınar ve Hacıhasan mahallelerinin tamamı ile Hacılar ve Karşıyaka mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.00 arasında Velihimmetli Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Velihimmetli Mahallesi etkilenmektedir.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında Kızılcaşar Mahallesi 2447 Sokak üzerinde oluşan içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesinti Tek Yapı Kooperatifi’ni etkilemektedir.

Yenimahalle

15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 23.55 arasında Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen imalat çalışması sırasında meydana gelen duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Yukarı Yahyalar ve Yeşilevler mahalleleri etkilenmektedir.

Pursaklar

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Saray Fatih Mahallesi Avrasya Caddesi üzerinde yürütülen içme suyu hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintiden Saray Fatih ve Saray Cumhuriyet mahalleleri etkilenmektedir.