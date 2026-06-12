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ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Ayaş ilçesinde, Başayaş Mahallesi'nde Enerjisa kaynaklı bir çalışma nedeniyle 15 Haziran 2026 saat 07.00 ile 16 Haziran 2026 saat 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayaş ilçe merkezi ile Başayaş Mahallesi etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Saadet Sokak içerisinde bulunan Ø110 çapındaki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle 12 Haziran 2026 saat 14.50 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Osmanlı Mahallesi'nin tamamı ile Ertuğrulgazi Mahallesi ve Saraycık Mahallesi'nin bir kısmı, özellikle Saraycık Küme Evleri bölgesi etkilenmektedir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan Ø110 PVC boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 12 Haziran 2026 saat 18.30 ile 22.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi amacıyla ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Kesintiden Başağaç Mahallesi'nin tamamı etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu Mahallesi'nde, Kentkoop Sitesi içerisinde bulunan Ø110 dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 12 Haziran 2026 saat 18.20 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Balıkuyumcu Mahallesi'ndeki Kentkoop bölgesi etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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