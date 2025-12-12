ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

12.12.2025 tarihinde saat 10.45'te başlayan ve 19.00'da sona ermesi planlanan su kesintisi, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi amacıyla zorunlu su kesintisi yapılmıştır. Esentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

12.12.2025 tarihinde saat 12.25'te başlayan ve 17.00'de sona ermesi planlanan su kesintisi, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Çalışmalar süresince Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'nin bir kısmı etkilenmektedir.

12.12.2025 tarihinde saat 13.15'te başlayan ve 19.00'da sona ermesi planlanan su kesintisi, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle yapılmaktadır. Gülveren Mahallesi'nin bir kısmı su kesintisinden etkilenmektedir.

Etimesgut

12.12.2025 tarihinde saat 14.00 ile 13.12.2025 tarihinde saat 01.00 arasında, yoğun su kullanımı nedeniyle Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi'nde geçici su basıncı düşüşü yaşanabilecektir. Ekipler, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Pursaklar

12.12.2025 tarihinde saat 15.30'da başlayan ve 20.00'de sona ermesi planlanan su kesintisi, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Merkez Mahallesi'nin bir kısmı ile Yunus Emre Mahallesi'nin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

Çubuk

12.12.2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan ve 18.00'de sona ermesi planlanan plansız su kesintisi, Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle yapılmıştır. Esenboğa Mahallesi kesintiden etkilenmektedir.

12.12.2025 tarihinde saat 17.40'ta başlayan ve 19.30'da sona ermesi planlanan plansız su kesintisi, Çubuk ilçesi Yavuzselim Mahallesi Can Sokak'ta bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle uygulanmaktadır. Yavuzselim Mahallesi Hükümet Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarı'na bağlı sokaklar kesintiden etkilenmektedir.