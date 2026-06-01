ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Yeni Mahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nin bir kısmında, 204. Cadde içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 1 Haziran 2026 tarihinde saat 11.15'te meydana gelmiş olup çalışmaların 21.00'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Macun Mahallesi'nin 204. Cadde çevresindeki bölümü etkilenmektedir.

KAZAN

Kazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde, Çan İçi Caddesi içerisinde bulunan 700'lük içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arıza 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00'de meydana gelmiş olup çalışmaların 1 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00'a kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Saray Mahallesi, Atom Caddesi, TAI HAB Bölgesi ve 164. Sokak çevresi etkilenmektedir.

