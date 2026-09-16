Aşk ve Taht 2. Bölüm CANLI izleme linki var mı, Aşk ve Taht tek parça full HD nereden izlenir?

Aşk Ve Taht tek parça full HD izleme linki var mı, Aşk ve Taht canlı olarak nereden izlenir soruları gündemde. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Aşk ve Taht izleme seçeneklerine ilişkin detayları araştırıyor.

AŞK VE TAHT NEREDEN İZLENİR?

Aşk ve Taht, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas ve Ayça Bingöl gibi başarılı isimleri bir araya getiren Aşk ve Taht'ın nereden izlenebileceği araştırılıyor.

AŞK VE TAHT ATV'DE EKRANA GELİYOR

Aşk ve Taht izleyicilerle atv ekranlarında buluşuyor. Selçuklu döneminde geçen hikâyesiyle dikkat çeken dizide Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğu, Destina ile yaşadığı aşk ve saray içerisindeki taht mücadeleleri konu ediliyor.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?

Aşk ve Taht oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli yer alıyor. Dizide Akın Akınözü Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verirken, Merjem Šiljak ise Destina karakterini canlandırıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Konya'da ise Alaeddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaeddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

Alaeddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaeddin Keykubat. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaeddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Alaeddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaeddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaeddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, ilk bölümüyle yarın akşam 20.00'de atv'de başlıyor.