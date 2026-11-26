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Şarkıcı Derya Uluğ ile yaklaşık 10 yıldır birliktelik yaşadığı müzisyen Asil Gök, 25 Kasım 2026'da İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı törenin ardından Asil Gök'ün hayatı, müzik kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Asil Gök kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

ASİL GÖK KİMDİR?

Asil Gök, müzik alanında çalışmalar yapan piyanist, aranjör, besteci ve müzik prodüktörüdür. Müzik kariyerinde farklı sanatçılarla çalışan Gök, sahne performansları ve müzik düzenlemeleriyle tanınıyor. Şarkıcı Derya Uluğ ile yaklaşık 10 yıl süren birlikteliğinin ardından 25 Kasım 2026'da evlendi.

ASİL GÖK KAÇ YAŞINDA?

1 Kasım 1991 doğumlu olan Asil Gök, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

ASİL GÖK NERELİ?

Asil Gök, Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya geldi. Müzik eğitimine İzmir'de başlayan Gök, daha sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördü.

ASİL GÖK NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Asil Gök; piyanist, aranjör, besteci ve müzik prodüktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Müzik sektöründe özellikle şarkı düzenlemeleri, beste çalışmaları ve sahne performanslarıyla tanınıyor.

Kariyerinde farklı sanatçılarla çalışan Gök, sahne ve stüdyo projelerinde de görev aldı. Derya Uluğ ile müzikal çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Gök, zaman zaman sahnede şarkıcı kimliğiyle de dinleyici karşısına çıkıyor.

DERYA ULUĞ VE ASİL GÖK NE ZAMAN EVLENDİ?

Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı geceden görüntüler davetlilerin sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Çiftin düğün töreni, magazin gündeminde de geniş yer buldu.

ASİL GÖK'ÜN MÜZİK KARİYERİ

Müzik eğitimini piyano üzerine şekillendiren Asil Gök, kariyerinde enstrümanist kimliğinin yanı sıra aranjörlük ve prodüktörlük alanlarında da çalıştı. Farklı sanatçıların projelerinde yer alan Gök, müzik üretiminin sahne arkasındaki süreçlerinde de görev üstlendi.

Derya Uluğ ile hem özel hayatında hem de müzik çalışmalarında birlikte olan Asil Gök, 2026 yılında gerçekleşen düğünlerinin ardından yeniden gündeme geldi.