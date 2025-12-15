Asena Keskinci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Jasmine dizisi boşrolü Asena Keskinci kimdir?

Türk televizyon ve sinema dünyasının yükselen yıldızlarından Asena Keskinci, 2001 doğumlu genç bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, sanat ve oyunculuk yolculuğuna küçük yaşlarda başladı. Peki, Jasmine dizisi boşrolü Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Asena Keskinci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde...

JASMINE DİZİSİ BOŞROLÜ ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Çocuk oyuncu olarak televizyon ekranına adım atan Asena, kısa sürede hem yeteneği hem de güçlü ekran varlığıyla izleyicinin ilgisini çekti.

2025 yılında HBO Max platformunda yayınlanan Jasmine dizisi, Keskinci'nin kariyerinde dönüm noktalarından biri oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Asena, başrol performansıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in, obsesif üvey kardeşi Tufan'ın desteğiyle hayatta kalma çabasını konu alıyor. Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025'te yayımlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Asena Keskinci, Jasmine dizisindeki performansıyla sadece genç neslin değil, tüm izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı ve önümüzdeki yıllarda Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

ASENA KESKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri sayesinde hem tecrübe kazandı hem de farklı rollerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Keskinci'nin yaşı, özellikle genç yeteneklerin ön plana çıktığı Türk dizi sektöründe onu önemli bir pozisyona taşıyor. Jasmine dizisinde üstlendiği başrol, onun kariyerinde olgun ve güçlü bir performans sergilemesini sağladı.

ASENA KESKİNCİ NERELİ?

Asena Keskinci, İstanbul doğumlu bir oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul'un kültürel ve sanatsal ortamında yetişen Keskinci, eğitim hayatını da bu şehirde sürdürdü.

Sanat ve oyunculuk konusundaki yeteneğini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde geliştiren genç oyuncu, daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti. Bu akademik altyapı, onun hem sahne hem de ekran performanslarını güçlendiren en önemli faktörlerden biri oldu.

ASENA KESKİNCİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Asena Keskinci'nin oyunculuk kariyeri, çocuk yaşta başladığı televizyon dizileri ile dikkat çekti. Küçük yaşta ekran karşısına çıkan Keskinci, rol aldığı yapımlar sayesinde geniş bir izleyici kitlesi kazandı. İşte Asena Keskinci'nin önemli dizi ve film projeleri:

Yadigar (2004): Çocuk oyuncu olarak ilk televizyon deneyimlerinden biri.

Aliye (2005): Aile ve dram türündeki bu yapımda rol aldı.

Hırsız Polis (2005-2007): Polisiye ve dram türünde önemli bir genç oyuncu deneyimi.

Parmaklıklar Ardında (2007): Sosyal içerikli diziyle izleyicinin dikkatini çekti.

Bez Bebek (2007-2010): Geniş kitlelerce tanındığı yapım. Bu proje, Asena Keskinci'yi çocuk oyunculuktan genç yetenek konumuna taşıdı.

Ve tabii ki, Jasmine (2025): HBO Max dizisinde Yasemin karakteriyle başrolü üstlendi ve kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.