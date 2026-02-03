Türkiye'de son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, sosyal medya dünyasında da geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü Arya Bektaş'ın gözaltına alınması dikkatleri üzerine çekti. Peki, Arya Bektaş kimdir? Arya Bektaş neden gözaltına alındı? Detaylar...

ARYA BEKTAŞ KİMDİR?

Arya Bektaş, 20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlayan Bektaş, özellikle dijital dünyada ürettiği yaratıcı içeriklerle tanındı. Sosyal medyada paylaştığı görsel makyaj çalışmaları, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Kendine özgü tarzı, renk kullanımı ve sanatsal makyaj anlayışı sayesinde dijital platformlarda dikkat çeken Bektaş, zamanla yalnızca bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda kişisel bir marka kimliği oluşturdu. Bu yönüyle sosyal medya ekosisteminde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

ARYA BEKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Arya Bektaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın halen devam ettiği ve resmi makamlar tarafından yürütüldüğü kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu süreçte, soruşturmanın içeriğine ve kapsamına ilişkin detaylar yetkili merciler tarafından değerlendirilirken, gözaltı işleminin hukuki bir süreç kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Dosyaya ilişkin gelişmelerin, resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.

ARYA BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

20 Mayıs 2001 doğumlu olan Arya Bektaş, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sosyal medya alanında geniş bir takipçi kitlesine ulaşması, onu dijital içerik üreticileri arasında öne çıkaran unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ARYA BEKTAŞ NERELİ?

Arya Bektaş, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını ve kariyer gelişimini de İstanbul'da sürdüren Bektaş, kentin sunduğu kültürel ve sanatsal çeşitliliğin içerik üretim sürecine doğrudan etki ettiğini ortaya koyan çalışmalara imza attı.

ARYA BEKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Arya Bektaş, makyaj uzmanı ve içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle görsel makyaj alanında ürettiği özgün içerikler sayesinde sosyal medya platformlarında tanınırlık kazandı. Zamanla bu çalışmalarını profesyonel bir çizgiye taşıyarak, kendi özgün markasını oluşturdu.