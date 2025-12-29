Artvin okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Artvin'de okul yok mu (KAR TATİLİ – ARTVİN VALİLİĞİ)?

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre Mardin'de etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu merak edilirken, gözler Artvin için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve aileler, "Artvin okullar tatil mi?" sorusuna net bir cevap arıyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ile karla karışık yağmur etkili olurken, iç ve yüksek bölgelerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin özellikle iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.

AMASYA'DA HAVA DURUMU

6°C

Amasya'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor.

RİZE'DE HAVA DURUMU

9°C

Rize'de gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

SAMSUN'DA HAVA DURUMU

9°C

Samsun'da parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin edilirken, akşam saatlerinde yağmurun etkili olacağı bildiriliyor.

TRABZON'DA HAVA DURUMU

9°C

Trabzon'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Artvin'de beklenen olumsuz hava koşullarına rağmen, 29 Aralık Pazartesi günü için Artvin Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.