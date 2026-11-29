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Arsenal- Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. İngiltere Premier Lig'deki Arsenal- Manchester City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da Londra'daki Emirates Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ve İdman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Manchester City arasındaki Premier Lig maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. İngiltere Premier Lig'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında lig maçları beIN SPORTS kanalları üzerinden futbolseverlere ulaştırılıyor. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'ın spor kanalı İdman TV tarafından da yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal-Manchester City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar akşamı oynanacak maç, haftanın en çok izlenmesi beklenen karşılaşması olarak öne çıkıyor.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.30 olarak belirlendi. Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İngiltere yerel saatiyle 16.30'da başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Londra'nın kuzeyinde bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak. 2006 yılında açılan stadyum, Arsenal'in tarihi Highbury Stadyumu'nun yerini almıştı. Yaklaşık 60 bin kişilik kapasitesiyle Emirates, İngiltere'nin en büyük kulüp stadyumları arasında yer alıyor. Stadyumun modern yapısı ve Arsenal taraftarlarının desteği, büyük maçlarda etkileyici bir atmosfer oluşturuyor.

İNGİLTERE PREMİER LİG HAKKINDA

Premier Lig, İngiltere'nin en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 20 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Son üç sırada yer alan takımlar ise Championship'e düşüyor.

Premier Lig, yüksek temposu, rekabetçi yapısı ve yıldız futbolcularıyla dünyanın en çok izlenen futbol ligleri arasında gösteriliyor. Ligin büyük kulüpleri arasındaki maçlar, sezonun kaderini belirleyen karşılaşmalar olarak büyük ilgi görüyor.

ARSENAL VE MANCHESTER CITY

Arsenal, İngiltere'nin en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Topçular lakabıyla anılan kulüp, çok sayıda lig şampiyonluğu ve Federasyon Kupası kazanmıştır. Arsenal, 2003-2004 sezonunu hiç yenilgi almadan şampiyon olarak tamamlayarak Premier Lig tarihine geçmişti. Bu kadro, Yenilmezler olarak anılıyor.

Manchester City ise son yıllarda İngiliz futbolunun en başarılı kulübü olarak öne çıkıyor. Mavi-beyazlı ekip, Premier Lig'de art arda şampiyonluklar kazanmış ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez müzesine götürmüştü.

MAÇIN ÖNEMİ

Arsenal ile Manchester City arasındaki maçlar, son yıllarda Premier Lig'in şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Arsenal, taraftarı önünde alacağı galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirmek isterken, Manchester City de Londra deplasmanından galibiyetle dönerek zirve yarışındaki konumunu korumayı hedefliyor. İki takımın da hücum gücü yüksek kadrolara sahip olması, karşılaşmanın yüksek tempolu ve gollü geçmesi beklentisini artırıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Arsenal-Manchester City maçını Türkiye'de izlemek için beIN SPORTS 3 kanalının yer aldığı bir abonelik paketine sahip olunması gerekiyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 79. kanaldan takip edebilir. Abonelik paketleri ve ücretlerine ilişkin güncel bilgiler, yayıncı kuruluşun resmi kanallarından öğrenilebilir.