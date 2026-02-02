Armağan Çağlayan kimdir? Armağan Çağlayan kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Armağan Çağlayan, hem yapımcı kimliği hem de ekran önündeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Medya dünyasında yıllardır etkisini sürdüren bu isim hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Ali Armağan Çağlayan (d. 8 Nisan 1966, İstanbul), Türk televizyon yapımcısı, avukat, YouTuber ve medya profesyonelidir. Televizyon dünyasında hem ekran önünde hem de arka planda önemli işlere imza atmış, talk show programları, yarışmalar ve röportajlarla tanınmıştır. Ayrıca gazetecilik ve eğitim alanında da faaliyet göstermiştir.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KAÇ YAŞINDA?

Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN NERELİ?

Armağan Çağlayan, İstanbul doğumludur ve çocukluk dönemini Hereke'de geçirmiştir.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN KARİYERİ

Çağlayan, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı, avukatlık yaptıktan sonra medya sektörüne yöneldi. Medyapım'da editörlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu; Bülent Ersoy Show, Hülya Avşar Show, Ünlüler Çiftliği ve Şahane Pazar gibi yapımlarda çalıştı.

2003 yılında Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak ekran önüne geçti ve çeşitli diziler ile reklam projelerinde yer aldı. Hürriyet, Esquire ve Radikal gibi yayınlarda köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. D Productions ve Ar&Ya Yapım şirketlerinde yapımcılık yaptı; Son Ütücü, Dilimin Ucunda, Kadınlar ve Erkekler, Armağan Çağlayan'la Bu Hafta ve Çok Yaşa Sen Ayşe gibi programlara imza attı.

2018'de Popstar 2018 yarışmasının jüri üyeliğini yaptı. 2020'de kendi YouTube kanalı 196Sekiz'i kurdu ve burada içerik üretmeye başladı. Kasım 2022'de akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, doktor tavsiyesiyle yayınlara ara vermiş, ancak günümüzde yayınlarına devam etmektedir. 15 Mayıs 2024'ten itibaren Ekol TV'de Hepsi Bu Hafta Oldu programını sunmaktadır.