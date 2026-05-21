Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan “Arka Sokaklar” için ekran yolculuğunun sonuna gelindi. 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yıllardır cuma akşamlarının değişmeyen yapımları arasında yer alan fenomen dizi hakkında final kararı alındı. Uzun yıllar boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan yapımın yeni sezon planlarının iptal edildiği öğrenildi. Peki, Arka Sokaklar hangi yıl başladı, ilk bölüm ne zaman yayınlandı? Arka Sokaklar kaç bölüm oldu? Arka Sokaklar final mi yapacak? Detaylar...

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Uzun yıllardır ekran macerasını sürdüren “Arka Sokaklar” için final kararı alındığı bildirildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en uzun soluklu haftalık prime-time dizileri arasında gösterilen yapımın yeni sezon hazırlıkları iptal edildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre kanal yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda dizinin 21. sezonu çekilmeyecek. Böylece 2006 yılından bu yana devam eden ekran serüveni sona erecek.

ARKA SOKAKLAR HANGİ YIL BAŞLADI?

“Arka Sokaklar” dizisi ilk kez 31 Temmuz 2006 tarihinde izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yapım, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Türk televizyonlarının en dikkat çeken projelerinden biri oldu.

Dizinin başlangıç tarihi olan 31 Temmuz 2006, televizyon dünyasında önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Polisiye türündeki yapım, yayın hayatına başladığı ilk dönemden itibaren istikrarlı bir izlenme oranı yakalayarak uzun yıllar ekranlarda kalmayı başardı.

ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM OLDU?

Mayıs 2026 itibarıyla “Arka Sokaklar” toplam 749 bölüme ulaştı. Bu rakamla birlikte yapım, Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu haftalık dizileri arasındaki yerini korudu.

20 sezon boyunca ekranlarda kalan dizi, haftalık yayınlanan prime-time projeleri arasında 700 bölüm barajını aşarak önemli bir rekora imza attı. Uzun yayın süresi boyunca çok sayıda oyuncu kadroda yer aldı ve farklı hikâye örgüleri izleyiciyle buluştu.

Dizinin ulaştığı bölüm sayısı, televizyon sektöründe erişilmesi zor bir istikrar örneği olarak değerlendiriliyor. İlk bölümlerin yayınlandığı dönemde çocuk yaşta olan birçok izleyicinin bugün üniversite çağına gelmiş olması da yapımın yıllara yayılan etkisini ortaya koyuyor.

“Arka Sokaklar”, yalnızca ekran süresiyle değil; düzenli yayın performansı ve uzun soluklu hikâye yapısıyla da Türk televizyonculuğunda özel bir konum elde etti.

ARKA SOKAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

“Arka Sokaklar” dizisinin neden final yaptığına ilişkin resmi detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre Kanal D yönetiminin aldığı karar doğrultusunda dizinin tamamen bitirilmesine karar verildiği belirtildi.

Yapımın yeni sezon hazırlıkları durdurulurken, 21. sezon planlamalarının da iptal edildiği ifade edildi. Kararın ardından oyuncu kadrosu ve teknik ekibin süreç hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Televizyon tarihinin en uzun soluklu projeleri arasında gösterilen dizinin final haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yapımın kendi hayatlarındaki yerini anlatan paylaşımlar yaptı.

20 sezon boyunca ekranlarda kalan “Arka Sokaklar”, Türkiye’de haftalık yayınlanan diziler arasında en uzun süre devam eden projelerden biri olarak kayıtlara geçti. Haziran 2026’da yayınlanması beklenen final bölümüyle birlikte dizinin ekran macerasının sona ermesi bekleniyor.