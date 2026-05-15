Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 749. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar 749. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ
Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.
• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.
• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.
• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.
• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.
• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.
• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
HÜSNÜ VE CANDAN OPERASYONDA OYUNCULUK DERSİ VERİYOR
Televizyon dizisinde gerilim dozu yükselirken, Hüsnü Çoban ve Candan cephesinde sahneye yansıyan operasyon sahneleri dikkat çekiyor. İkili, hem aksiyon hem de psikolojik mücadele açısından adeta “oyunculuk dersi” niteliğinde performans sergiliyor. Özellikle ekip içi dinamiklerin yoğunlaştığı bölümlerde karakterlerin uyumu öne çıkıyor.
DEVİRAN ARPACI KRİZİ BÜYÜYOR
Hikâyenin merkezindeki isimlerden biri olan Devran Arpacı, daha en başından itibaren olayların seyrini değiştiren kritik bir figür olarak öne çıkıyor. Herkes Ali’yi öldü sanarken onu Cevher’e satan kişi olarak bilinen Devran, şimdi aynı şehirde yeniden ortaya çıkıyor. Bu gelişme, geçmiş hesaplaşmaların yeniden alevleneceğinin sinyalini veriyor.
RIZA BABA’NIN PLANI DEVREDE
Operasyonun kontrolünü elinde tutan Rıza Baba, ekibin stratejik hamlelerini belirleyerek çetenin içine sızma planını devreye sokuyor. Özellikle Hüsnü Çoban’ın gizli görevle çetenin içine dahil edilmesi, operasyonun en riskli aşamasını oluşturuyor. Rıza Baba’nın soğukkanlı yönetimi, ekibin ayakta kalmasında kritik rol oynuyor.
ESTETİK KLİNİĞİ MASKESİ ALTINDAKİ ÇETE
Ekip, dışarıdan bakıldığında yasal bir estetik kliniği gibi görünen yapının aslında organize bir suç ağı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Klinik üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetler, operasyonun kapsamını genişletirken, polis ekibini daha derin bir soruşturmanın içine çekiyor.
HÜSNÜ ÇOBAN TEHLİKELİ GÖREVDE
Hüsnü Çoban, çetenin içine sızarak kritik bilgileri ortaya çıkarmaya çalışırken büyük bir risk alıyor. Gizli görev sırasında yaşanan gelişmeler, hem karakterin hayatını hem de operasyonun gidişatını doğrudan etkiliyor. Çetenin içine sızma planı her an ifşa olma tehlikesi taşıyor.
GERİLİM VE HESAPLAŞMA YÜKSELİYOR
Devran Arpacı’nın geri dönüşü, Ali ve Cevher arasındaki eski defterleri yeniden açarken, ekip içindeki mücadele de giderek sertleşiyor. Operasyonun ilerleyen bölümlerinde ihanet, yüzleşme ve beklenmedik gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.
749. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR
Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU
• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)
• Şevket Çoruh — Mesut Güneri
• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban
• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar
• Oya Okar — Selin Güneri
• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı
• Burak Satıbol — Zeki Çevik
• Özlem Çınar — Aylin Aydın
• İlker İnanoğlu — Engin Balkan
• Gaye Gürsel — Esra
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU
Şizofreni hastası Burak İlaçlarını düzenli kullanmayınca ailesine şiddet uygulamaya başlar. Maalesef Dr Seval de bu şiddetin bir mağduru olacaktır. Öte yandan şiddet mağduru kadınlara bir yenisi daha eklenir.
Tuğba eski eşi tarafından rahatsız edilmektedir. Ekibimiz Tuğba'yı kurtarmak için seferber olur. Nazike girdiği lavaş işinde çok başarılı olur. Bu durum lavaş mafyasının dikkatini çekecektir. Ali ailesinin hayatını kurtarmak için bir operasyonda görev alır. Polisliğe dönmek için gün sayan Ali Fevzi engeline takılacak mıdır?
