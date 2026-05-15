RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov

Trendyol Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Stadı hıncahınç dolduran binlerce taraftar, sarı-kırmızılı bayraklar ve marşlarla şampiyonluk coşkusunu zirveye taşıdı.

RAMS PARK'TA DRONE ŞOV

Gecenin en dikkat çeken anı ise gökyüzünde gerçekleşen teknoloji şöleni oldu. Yüzlerce drone ile futbolcuların silüetleri ve şampiyonluk sembolleri İstanbul semalarına yansıtıldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İzleyenleri hayran bırakan bu görsel şov, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sahne şovları ve ışık gösterileriyle karnaval havasında geçen kutlama, Galatasaray’ın tarihindeki en unutulmaz gecelerden biri olarak kayıtlara geçti.

İşte o anlar: