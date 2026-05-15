RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
Galatasaray Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu Rams Park'ta düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla birlikte kutladı. Futbolcuların görüntülerini drone ile gökyüzüne yansıtan sarı kırmızılı takım, müthiş bir görsel şölene imza attı. Bu anlar büyük ilgi görürken, taraftarların da beğenisini topladı.
Trendyol Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Stadı hıncahınç dolduran binlerce taraftar, sarı-kırmızılı bayraklar ve marşlarla şampiyonluk coşkusunu zirveye taşıdı.
RAMS PARK'TA DRONE ŞOV
Gecenin en dikkat çeken anı ise gökyüzünde gerçekleşen teknoloji şöleni oldu. Yüzlerce drone ile futbolcuların silüetleri ve şampiyonluk sembolleri İstanbul semalarına yansıtıldı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
İzleyenleri hayran bırakan bu görsel şov, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sahne şovları ve ışık gösterileriyle karnaval havasında geçen kutlama, Galatasaray’ın tarihindeki en unutulmaz gecelerden biri olarak kayıtlara geçti.
İşte o anlar: