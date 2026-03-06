Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 742. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

RIZA BABA ADALETİYLE KALKIYOR

Rıza Baba, çocuklara yapılan zulme karşı sessiz kalmıyor. Masumiyetin savunucusu olarak, eziyetin sorumlularını tek tek hesap soruyor ve adaletin yerini bulmasını sağlıyor.

PINAR'IN UMUTLU BEKLEYİŞİ

Pınar, Yağız'dan anlayış ve iş birliği beklerken sabırla bekliyor. Ancak, Yağız kendi hataları ve kararlarıyla işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

YAĞIZ'IN KENDİNİ YOK ETME YOLU

Yağız, kontrol edemediği öfke ve bencillikle kendi sonunu hazırlıyor. Karşısındakilerin beklentilerini hiçe sayarken, kendi geleceğini tehlikeye atıyor.

742. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibimiz Cevher'i yakalamak için ona destek olanları tek tek hedef almaya başlar. Cevher her yandan köşeye sıkışmıştır. Ayla ailesini korumak ister ve Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışır. Bu durum Ali'yi kahreder.

Tunç İzmir'den döner. Bu zor günlerde ailesine destek olmak istemektedir. Yolun sonuna geldiğini anlayan Cevher son bir hamle yapar; Selin'i ele geçirir!