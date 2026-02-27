Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 741. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

RIZA BABA'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı Songül Tan, evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Rıza Baba basının karşısına çıkarak üzüntüsünü dile getirdi ve merhum sanatçıyla ilgili duygularını paylaştı. Baba, topluma önemli bir mesaj vererek sanatçının hayatını kaybetmesinin büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

EKİP OLAYI DERİNLİKLE ARAŞTIRIYOR

Öte yandan olayın detayları gizemini koruyor. Yetkililer ve özel ekip, Songül Tan'ın ölümünün kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem sonucu mu gerçekleştiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yerindeki bulgular ve güvenlik kamera kayıtları titizlikle inceleniyor.

KAMUOYU MERAK İÇİNDE

Sanatçının ani ölümü, hayranları ve kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Sosyal medyada ve basında pek çok kişi, Songül Tan'ın hayatını kaybetme şekliyle ilgili yorum ve tahminlerde bulunuyor. Araştırmaların sonucu, olayın kesin nedenini önümüzdeki günlerde netleştirecek.

ÖNEMLİ DETAYLAR TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, olayın aydınlatılması için tüm kaynakları seferber etmiş durumda. Teras düşüşünün nedenleri, olası şüpheli durumlar ve soruşturma sürecindeki kritik detaylar kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

741. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibimiz Cevher'i yakalamak için ona destek olanları tek tek hedef almaya başlar. Cevher her yandan köşeye sıkışmıştır. Ayla ailesini korumak ister ve Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışır. Bu durum Ali'yi kahreder.

Tunç İzmir'den döner. Bu zor günlerde ailesine destek olmak istemektedir. Yolun sonuna geldiğini anlayan Cevher son bir hamle yapar; Selin'i ele geçirir!