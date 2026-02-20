Arka Sokaklar 741. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 741. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

HÜSNÜ ÇOBAN'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Melih'in ciddi adımlar atmaya hazırlandığını öğrenen Hüsnü Çoban, olayın gidişatını kendi yöntemleriyle şekillendirmeye kararlı. İyi niyetle mi yoksa alışkanlıkla mı devreye girdiği merak konusu olurken, atacağı adımlar şimdiden büyük bir kaosa işaret ediyor.

ALİ'NİN MESLEK HASRETİ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan Ali, mesleğine duyduğu özlemle her geçen gün daha da duygusal bir ruh haline bürünüyor. Geçmişte büyük bir tutkuyla yaptığı işin hayali, Ali'nin iç dünyasında derin izler bırakıyor. Peki Ali, bir gün yeniden çok sevdiği mesleğine kavuşabilecek mi?

MAHALLEDE DUYGUSAL VE HAREKETLİ GÜNLER

Bir yanda evlilik hazırlıklarının yarattığı heyecan, diğer yanda hayaller ve hayal kırıklıkları… Mahallede yaşanan bu gelişmeler, herkesin hayatını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günler, hem Melih ve Şule hem de Ali için önemli dönüm noktalarına sahne olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Barış'ın evine bir sabah jandarmalar tarafından baskın yapılır. Yapılan aramada evde uyuşturucu bulunur.

Ali'nin duruşması gelip çatmıştır. Herkes hakimin vereceği kararı beklemektedir.

Mesut, Tunç için yeni bir doktor bulmuştur. Tunç'un yürüyebilmesi için yeni bir umut doğar.

Zeynel, Barış'tan intikamını almak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu düşmanlıktan en büyük zararı ise Merve görecektir.

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 741. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.