Arka Sokaklar 740. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 740. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

RIZA BABA'NIN SÖZLERİ EKİBİ SARSIYOR

Rıza Baba ile yapılan kritik görüşmenin ardından Hüsnü ve Mesut, istemeseler de emeklilik ihtimalini masaya yatırır. Yıllardır omuz omuza verdikleri görevlerin ardından gelen bu yüzleşme, ikilinin hem mesleki hem de kişisel hesaplaşmasını başlatır. Özellikle Mesut için bu karar, bir dönemin kapanışı anlamına gelmektedir.

BARIŞ'A KURULAN TUZAK VE GÖZALTI ŞOKU

Ekip içindeki gerilim tırmanırken Barış için hazırlanan büyük plan devreye sokulur. Evinde yapılan ani arama sonrası Barış gözaltına alınır. Suçlamaların ağırlığı ve yaşananlar, hem Barış'ın hem de ekibin dengesini altüst eder.

MESUT'UN KESİN KARARI: AYRILIK

İçerideki sorunlar büyüdükçe Mesut, ekipten ayrılmak istediğini açıkça dile getirir. Bu kez kararı nettir ve geri adım atmaya niyeti yoktur. Yılların yükünü taşıyan Mesut için bu, sadece bir görev değişikliği değil, hayatını yeniden kurma isteğidir.

MERGİN OPERASYON VE TRAJİK GELİŞME

Merve'ye yönelik şantaj görüntülerini ele geçirmek için düzenlenen operasyona Mesut, tüm kararlılığına rağmen dayanamaz ve ekibe katılır. Ancak diğer tarafta Merve için zaman daralmaktadır. Görüntülerin ortaya çıkma ihtimali onu derin bir çaresizliğe sürükler. Umutsuzluk içinde Barış'a veda niteliğinde bir mesaj gönderen Merve, geri dönüşü zor bir yola girer.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibimiz Cevher'i yakalamak için ona destek olanları tek tek hedef almaya başlar. Cevher her yandan köşeye sıkışmıştır. Ayla ailesini korumak ister ve Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışır. Bu durum Ali'yi kahreder.

Tunç İzmir'den döner. Bu zor günlerde ailesine destek olmak istemektedir. Yolun sonuna geldiğini anlayan Cevher son bir hamle yapar; Selin'i ele geçirir!

ARKA SOKAKLAR 740. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 740. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.