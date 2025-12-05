Arka Sokaklar 731. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 731. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kontrolünü tamamen kaybeden Balaban, elindeki silahla çevresine tehditler savurmaya başlar. Onu sakinleştirmeye çalışan annesi ise talihsiz bir anda, istemeden ateşlenen silahın hedefi olur. Bu trajik olay, Balaban'ın karanlık gidişatını daha da derinleştirir.

EFE'NİN MERAKI ALİ'Yİ YENİDEN SINIYOR

Efe, Ali'nin keskin nişancılık yeteneğini kendi gözleriyle görmek ister. Sahilde art arda patlayan balonlar, Ali'nin sadece nişancılık becerisini değil, aynı zamanda babalık konusundaki kararlılığını da bir kez daha ortaya koyar.

TUNÇ'UN ÖFKESİ DİNECEK Mİ?

Zorlu günlerden geçen Tunç'un, içinde büyüttüğü kırgınlıkla nasıl başa çıkacağı merak konusu. Babasına duyduğu öfkenin zamanla yatışıp yatışmayacağı ise dizinin en kritik sorularından biri hâline geliyor.

ARKA SOKAKLAR 731. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 731. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.