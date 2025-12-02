Haberler

Aref Ghafourı neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Aref Ghafourı kimdir?

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında gerçekleştirilen manipülatif işlemler nedeniyle ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül dahil çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki, Aref Ghafourı gözaltına mı alındı? Aref Ghafourı neden gözaltına alındı? Aref Ghafourı hakkındaki suçlamalar neler? Aref Ghafourı kimdir? Sürece dair detaylar haberimizde!

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemde yaşanan olağan dışı hareketler, ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında geniş çaplı gözaltı operasyonunu beraberinde getirdi. Peki, Aref Ghafourı gözaltına mı alındı? Aref Ghafourı neden gözaltına alındı? Aref Ghafourı hakkındaki suçlamalar neler? Aref Ghafourı kimdir?

AREF GHAFOURİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemde yaşanan manipülatif hareketler üzerine İstanbul merkezli beş ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül dahil çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen olağan dışı fiyat dalgalanmaları, küçük yatırımcıları zarara uğrattığı yönünde ciddi bulgular ortaya koydu. Bu kapsamda, Aref Ghafouri'nin gözaltına alınma nedeni, söz konusu hisselerde gerçekleştirilen manipülatif eylemlerle bağlantılı olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" iddialarıyla ilişkilendiriliyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonun detayları, piyasadaki spekülatif hareketlerin büyüklüğünü ve yaygınlığını gözler önüne seriyor.

AREF GHAFOURİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar net bir şekilde ortaya konuldu. Savcılık açıklamasına göre, şüphelilerin işlemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma: Bir grup şüphelinin, piyasalarda yasa dışı avantaj sağlamak amacıyla organize hareket ettiği tespit edildi.

Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı: Sermaye piyasasında hisse senetlerinde spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturma ve yatırımcıları yanıltma suçlamaları yöneltildi.

Savcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişi tutuklandı, 12 kişi gözaltında, ve 6 kişi hakkında yakalama, arama ve el koyma adli işlemleri devam ediyor.

AREF GHAFOURİ KİMDİR?

Aref Ghafouri, Türkiye'de tanınan ünlü bir illüzyonisttir. Televizyon programları ve sahne gösterileriyle geniş bir kitle tarafından bilinen Ghafouri, özellikle sosyal medyada da aktif olarak tanınmaktadır. Sahne sanatları ve illüzyon performanslarıyla ön plana çıkan Ghafouri, bu kez Borsa İstanbul'daki soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Soruşturmada adı geçen diğer ünlüler arasında eski futbolcu Gökhan Gönül de yer alıyor. Bu durum, olayın yalnızca finansal değil, aynı zamanda kamuoyunda ilgi çeken bir boyutu olduğunu gösteriyor.

