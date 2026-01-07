Ardahan Valisi kim oldu? Yeni Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çilekli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan iline yeni vali atandı. Yeni Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çilekli ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çilekli nereli, kaç yaşında? Ardahan Valisi kim oldu?

ARDAHAN VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:

ARDAHAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİLEKLİ KİMDİR?

...1976 Bayburt doğumlu olan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu`nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

.......Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan ve Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde de asaleten görev yapan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, akabinde Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

.......Bu arada vatani görevini İstanbul Merkez Komutanlığı`nda Disiplin Subayı Deniz Teğmen rütbesiyle tamamlayan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından "The University of Sheffield"da Pre-MBA Eğitimi" almak üzere 9 ay süre ile İngiltere`ye, son dönemde de 1 aylık süre ile "Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Programı" kapsamında Çin Halk Cumhuriyetine gönderildi.

.......Karabük/Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar ve özellikle ilçenin turizme kazandırılması konusundaki proje faaliyetleri nedeniyle 2010 yılında "Türk İdareciler Derneği" tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görülen Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, ödülünü 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün elinden almıştır.

.......27 Temmuz 2020'de İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 2023 genel seçimleri akabinde İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın Özel Kalemi olarak atanan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, son olarak İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

.......Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, Resmi Gazete'de yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 32667 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atanmış ve 26.09.2024 tarihinde görevine başlamıştır.

.......İyi derecede İngilizce bilen Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ , Karaman Vali Yardımcısı Esengül KORKMAZ ÇİÇEKLİ Hanım ile evli olup, iki erkek çocuk babasıdır.