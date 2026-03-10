Ardahan Vali Yardımcısı kimdir? Ardahan Vali Yardımcısı B.K sekreterinin kocası tarafından bıçaklı saldırıya mı uğradı, neden?

Ardahan'da yaşandığı iddia edilen olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Vali Yardımcısı B.K.'nın bir evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürülürken, olayın nasıl gerçekleştiği ve neden yaşandığı soruları gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI B.K OLAYI NEDİR?

Ardahan'da yaşandığı öne sürülen olay, yerel basında yer alan iddialarla gündeme geldi. İddiaya göre Ardahan Vali Yardımcısı B.K., bir devlet dairesinde sekreter olarak görev yaptığı belirtilen kadının evinde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayın önceki akşam saatlerinde meydana geldiği ileri sürülürken, apartmandan gelen kavga ve çığlık seslerini duyan komşuların durumu polise bildirdiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdığı iddia edildi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI SEKRETERİ İLE Mİ BASILDI?

Yerel basında yer alan haberlere göre olayın, vali yardımcısının bir sekreterin evinde bulunduğu sırada yaşandığı iddia edildi. Haberlere yansıyan bilgilere göre sekreterin eşinin eve gelmesiyle olayın ortaya çıktığı öne sürüldü. Ancak bu durumla ilgili resmi kurumlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ARDAHAN VALİ YARDIMCISI B.K SEKRETERİNİN KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANDI MI?

İddialara göre sekreterin eşi, eve geldiğinde karşılaştığı durum üzerine mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısı B.K.'ya saldırdı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan vali yardımcısının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Olayın ardından polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen eş ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Yetkililerden olayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.