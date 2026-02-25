Haberler

Ardahan okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ardahan'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Ardahan okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ardahan Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

26 Şubat Perşembe günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN'DA DONDURUCU SOĞUK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ardahan'da yarın (26 Şubat Perşembe) gün boyu kar yağışı beklenirken, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -7°C olarak ölçülecek. Güneydoğudan 6 mph hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranının %87 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali gün içinde %50 iken, gece saatlerinde %40 dolaylarında olacak.

27 Şubat Cuma günü ise dondurucu soğuklar etkisini artırarak devam edecek. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek -7°C, gece ise en düşük -7°C (veya yer yer -8°C) civarında seyretmesi bekleniyor. Bölge genelinde sert kış koşullarının hakim olacağı tahmin ediliyor.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

