Arda Güler sevgilisi var mı yok mu, Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kimdir, Arda Güler Duru Nayman nişanlı mı, evli mi?

Milli gururumuz Arda Güler, sadece sahadaki yeteneğiyle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Arama motorlarında en çok aratılan Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kimdir sorusu, ikilinin Paris ve Madrid’deki romantik karelerinden sonra yeniden alevlendi. Hayranlarının "Evleniyorlar mı?" teorileri üzerine yoğunlaşan Arda Güler Duru Nayman nişanlı mı iddiaları magazin kulislerinde yankılanırken, ikili şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Henüz Arda Güler sevgilisi var mı yok mu diye merak edenler için belirtelim; başarılı basketbolcu Duru Nayman, genç yıldızın en büyük destekçisi olarak tribünlerdeki yerini koruyor.

ARDA GÜLER SEVGİLİSİ VAR MI YOK MU?

Genç yetenek Arda Güler'in özel hayatı, Madrid'e transfer olduğu günden bu yana büyüteç altında. Hayranlarının merakla beklediği Arda Güler sevgilisi var mı yok mu sorusunun cevabı artık netlik kazanmış durumda. Arda Güler, uzun süredir basketbolcu Duru Nayman ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkili, ilk başlarda ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, son dönemde gerek Madrid’deki sosyal yaşamlarında gerekse İstanbul ziyaretlerinde sık sık birlikte görüntüleniyor. Son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki milli maçta Duru Nayman'ın tribünde Arda'yı desteklemesi, ilişkinin doludizgin devam ettiğini kanıtlar nitelikte.

ARDA GÜLER SEVGİLİSİ DURU NAYMAN KİMDİR?

Peki, Türkiye’nin en gözde genç çiftlerinden biri olan bu ikiliden Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kimdir? 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da doğan Duru Nayman, tıpkı Arda gibi başarılı bir sporcu. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan genç yetenek, daha sonra Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giydi. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşında olan Nayman, sahalarda "Point Guard" pozisyonunda görev yapıyor. Spor kariyerinin yanı sıra eğitimine de önem veren Duru Nayman’ın ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdürdüğü biliniyor. Hem zekası hem de sporcu kimliğiyle dikkat çeken Nayman, magazin dünyasında sade ve mütevazı tavırlarıyla tanınıyor.

ARDA GÜLER DURU NAYMAN NİŞANLI MI?

Ççiftin resmi bir nişan veya söz töreni yaptığına dair somut bir bilgi bulunmuyor. Genç çift, kariyerlerine odaklanmış bir şekilde birlikteliklerini sürdürürken, evlilik yolunda resmi bir adım atıldığında bunun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şu anki tabloda "nişanlılık" iddiası yalnızca bir sosyal medya söylentisinden ibaret görünüyor.

DURU NAYMAN MAGAZİN DÜNYASINA ALIŞIK DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te objektiflere yansıyan Duru Nayman, basın mensuplarının soruları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Ben kameralara alışık değilim, ilk kez başıma geliyor" diyerek röportaj vermekten kaçınan genç basketbolcu, şöhretin getirdiği ilgiden ziyade kariyeri ve özel hayatındaki huzuru korumayı önceliklendiriyor. Arda Güler ile olan aşkını sessiz ama derinden yaşamayı tercih eden Nayman, sosyal medyada da kısıtlı ama samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.