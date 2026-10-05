Arda Güler neden yok, İtalya Türkiye maçında Arda Güler yok mu, yedek mi, cezalı mı, Arda Güler sakat mı?

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A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik mücadele yaklaşırken gözler bir kez daha Arda Güler'e çevrildi. Genç yıldızın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı durumda olup olmadığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. "Arda Güler sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularının yanıtını merak eden taraftarlar için İtalya- Türkiye maçında Arda Güler'in durumunu haberimizde derledik.

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA YOK MU?

Evet, Arda Güler İtalya maçında forma giyemeyecek. Milli takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan genç yıldızın yokluğu, teknik heyetin İtalya karşısında sahaya süreceği ilk 11'i doğrudan etkileyecek. "Arda Güler oynayacak mı?" ve "Arda Güler neden kadroda yok?" soruları, maç öncesinde sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Arda Güler, Belçika maçında gördüğü sarı kartla kart sınırına ulaştı ve bir maçlık ceza aldı. Bu nedenle milli futbolcu, Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacak.

ARDA GÜLER SAKAT MI, CEZALI MI?

Arda Güler sakat değil, cezalı. Genç yıldızın İtalya maçında yer almamasının herhangi bir sağlık sorunuyla ilgisi bulunmuyor. Oyuncunun forma giyememesinin tek nedeni, Belçika karşısında gördüğü sarı kartın ardından oluşan kart cezası.

BELÇİKA DEPLASMANINDA AĞIR YENİLGİ

A Milli Takım, grubun üçüncü maçında Belçika deplasmanına çıktı. Karşılaşmaya istekli başlayan ancak gol yollarında etkisiz kalan ay-yıldızlı ekip, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milliler, gruptaki puan yarışında zor bir konuma düştü.

ARDA GÜLER İLK YARIDA TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ İSMİYDİ

Belçika karşısına ilk 11'de çıkan Arda Güler, özellikle ilk yarıda takımının en çok üreten oyuncusu oldu. Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, 16, 17 ve 27. dakikalarda kaleyi yoklasa da Belçika kalecisi Senne Lammens'i geçmeyi başaramadı.

90+2'DEKİ SARI KART CEZAYI GETİRDİ

Karşılaşmanın son saniyelerinde Arda Güler ile Belçikalı oyuncu Nathan Ngoy arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Rohit Saggi, 90+2. dakikada iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Bu kart, Arda'nın kart sınırını doldurmasına ve İtalya maçında cezalı duruma düşmesine yol açtı.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Belçika yenilgisinin ardından toparlanmayı hedefleyen milliler için bu mücadele, gruptaki iddiasını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

İTALYA CEPHESİNDE ARDA RAHATLAMASI

Arda Güler'in cezalı duruma düşmesi, İtalya kampında rahatlamaya neden oldu. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, daha önce yaptığı açıklamada genç yıldızın teknik becerisini övmüş ve onu takımı için ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ifade etmişti.

ARDA GÜLER'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan Arda Güler'in yokluğu, teknik heyeti İtalya maçı öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye zorlayacak. Milli takımın yaratıcı oyuncusunun yerini hangi ismin dolduracağı, karşılaşma öncesi en çok merak edilen konuların başında geliyor.