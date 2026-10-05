Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi Haber Videosunu İzle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiasında tarih ve saat verildi. Tugay'ın, Çarşamba günü saat 11.30'da düzenlenecek törenle AK Parti'ye kabul edileceği öne sürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için bir süredir dile getirilen parti değişikliği iddiası bu kez tarih ve saat verilerek ortaya atıldı. İddiaya göre Tugay için çarşamba günü saat 11.30'da tören düzenlenecek. 

TARİH VE SAAT VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiası dikkat çekti. Burhan, Tugay'ın Ak Parti'ye katılımının çarşamba günü gerçekleşeceğini belirterek saat de verdi. Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı: "Çarşamba günü saat 11.30'da AK Parti görkemli bir törenle Cemil Tugay'ı ağırlayacak, partiye kabul edecek."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için karar
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

gelmeeeeee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu

Yasin Kol da borsa mağduru çıktı! Yatırdığı parayı ve zararını açıkladı

Yasin Kol da fon mağduru çıktı! Yatırdığı parayı ve zararını açıkladı
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk"u hayatını kaybetti
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı

Trump 3 ülkeden parayı kaptı! Bedeli 2 milyar dolardan fazla