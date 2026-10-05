İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için AK Parti iddiası! Tarih ve saat bile verildi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için bir süredir dile getirilen parti değişikliği iddiası bu kez tarih ve saat verilerek ortaya atıldı. İddiaya göre Tugay için çarşamba günü saat 11.30'da tören düzenlenecek.

TARİH VE SAAT VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiası dikkat çekti. Burhan, Tugay'ın Ak Parti'ye katılımının çarşamba günü gerçekleşeceğini belirterek saat de verdi. Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı: "Çarşamba günü saat 11.30'da AK Parti görkemli bir törenle Cemil Tugay'ı ağırlayacak, partiye kabul edecek."

Kaynak: Haberler.com