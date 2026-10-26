Archie Brown neden kırmızı kart gördü, Archie Brown lig maçında cezalı mı, kaç maç ceza alacak?

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Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü derbinin ardından sahada sözlü tartışmayla başlayan gerginlik, kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan fiziki müdahalelerin ardından iki oyuncu da şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. İşte yaşananlara dair ayrıntılar.

ARCHIE BROWN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Archie Brown, maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı arbede nedeniyle kırmızı kart gördü. İki oyuncu arasında karşılıklı fiziki müdahaleler yaşanması üzerine hakem, her iki futbolcuyu da şiddetli hareket gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırdı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE GERGİNLİK BAŞLADI

Hakemin karşılaşmayı bitirmesiyle birlikte iki takım futbolcuları arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında fiziki bir kavgaya dönüştü. Diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla birlikte saha içinde tansiyon yükseldi.

EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Saha içindeki gerginliğin tırmanması üzerine emniyet güçleri sahaya girerek müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin oyuncuları ayırmasıyla olaylar yatıştırıldı ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.

ARCHIE BROWN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Archie Brown’un alacağı ceza, maçın hakem raporu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Şiddetli hareket nedeniyle gösterilen kırmızı kartlarda PFDK’nın vereceği ceza birden fazla maçı kapsayabiliyor. Bu nedenle İngiliz oyuncunun Fenerbahçe’nin önümüzdeki lig maçlarında forma giyip giyemeyeceği, kurulun kararıyla netlik kazanacak.

LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Lig maçlarında gösterilen kırmızı kart cezaları UEFA organizasyonlarını kapsamadığı için Archie Brown’un, Fenerbahçe’nin 4 Kasım’da sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor. İngiliz oyuncunun cezası, yalnızca Trendyol Süper Lig maçlarında geçerli olacak.

FENERBAHÇE’DE DERBİ SONRASI ZOR GÜNLER

Derbide Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golü İrfan Can Kahveci’nin röveşata vuruşundan geldi. Bu mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, maç sonunda yaşanan kırmızı kart da sarı-lacivertliler için ek bir kayıp oldu. Teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik taraftar tepkileri de derbinin ardından yeniden yükseldi.