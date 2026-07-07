Aral Şimşir takip kodu ne, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir saat kaçta Trabzon'a inecek?

Transferde sona yaklaşan Trabzonspor'da gözler Aral Şimşir'in Trabzon yolculuğuna çevrildi. Sağlık kontrolleri ve resmi imza öncesinde bordo-mavili taraftarlar, "Aral Şimşir takip kodu ne, saat kaçta Trabzon'a inecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Aral Şimşir'in uçuş bilgileri, takip kodu ve Trabzonspor transferine dair son dakika gelişmeleri.

ARAL ŞİMŞİR TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU MU?

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kanat oyuncusu Aral Şimşir ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili yönetim, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için Trabzon'a davet ederken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ARAL ŞİMŞİR SAAT KAÇTA TRABZON'A İNECEK?

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'in bu akşam saat 19.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Genç futbolcu, havalimanındaki karşılamanın ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşme sürecini tamamlayacak.

ARAL ŞİMŞİR UÇAK TAKİP KODU AÇIKLANDI MI?

Aral Şimşir'in Trabzon yolculuğuna ilişkin uçak takip kodu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Kulüpten şu ana kadar uçuş numarası veya canlı takip bilgisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşılması halinde taraftarlar uçağı anlık olarak takip edebilecek.

RESMİ İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Trabzon'a ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek olan Aral Şimşir'in herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Trabzonspor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavili ekip, genç oyuncunun transferiyle birlikte yeni sezonda hücum hattındaki alternatiflerini güçlendirmeyi hedefliyor.