Aral Şimşir kimdir? Milli takıma çağrılan Trabzonsporlu kanat aslen nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor'da 58 numaralı formayı giyen Aral Şimşir, Sergen Yalçın'ın açıkladığı 26 kişilik A Milli Takım aday kadrosunda forvet hattına yazıldı. Liste 6 Kasım 2026'da, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için duyuruldu.

Danimarka'da doğan kanat oyuncusu, gençlik yıllarında Danimarka'nın yaş grubu takımlarında oynadı, sonra Türkiye'yi seçti. Bu yaz da Midtjylland'dan Trabzonspor'a transfer oldu.

ARAL ŞİMŞİR MİLLİ TAKIMA İLK KEZ Mİ ÇAĞRILDI?

Aral Şimşir milli takıma ilk kez çağrılmadı; A Milli Takım aday kadrosuna ilk daveti Kasım 2025'te aldı. O kampta arka adale sakatlığı yüzünden kadrodan ayrıldı ve iki eleme maçını kaçırdı. Mart 2026'da Romanya ile oynanan Dünya Kupası play-off yarı finali öncesinde de aday listedeydi. Sergen Yalçın döneminin ilk kadrosunda adı yine var.

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Aral Şimşir, Trabzonspor'da oynayan Danimarka doğumlu Türk futbolcu; tam adı Doğuhan Aral Şimşir. Kanat oyuncusu.

2025-26 sezonunda Danimarka Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Bu ödülü lig, oyuncular sendikası ve TV 2'nin Totalfodbold programı ayrı ayrı ona verdi. Aynı sezon Şubat ayının oyuncusu oldu. Bir sezonda yaptığı 15 asistle Danimarka liginin tek sezonluk asist rekorunu Anders Due ve Ruben Bagger ile paylaşıyor.

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA?

Aral Şimşir 24 yaşında. 19 Haziran 2002'de Danimarka'nın Köge kentinde doğdu.

ARAL ŞİMŞİR NERELİ?

Aral Şimşir aslen Sivaslı; Danimarka'da Sivaslı bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Trabzonspor'da sırtındaki 58 numara da Sivas'ın plaka kodu.

Danimarka'nın 16, 17, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi. Ardından Türkiye'yi tercih etti ve 2022-2024 arasında Ümit Milli Takım'da 6 maça çıktı.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aral Şimşir futbola doğduğu kentin kulübü HB Köge'de başladı. 2017'de Midtjylland altyapısına geçti, 2020'de A takımla Danimarka Süper Ligi'nde ilk maçına çıktı. 2022'de Norveç ekipleri Jerv ve Lillestrøm'de kiralık oynadı.

Midtjylland'a döndükten sonra 2023-24'te lig şampiyonluğu, 2025-26'da Danimarka Kupası kazandı. Temmuz 2026'da Trabzonspor'a imza attı.

ARAL ŞİMŞİR TRABZONSPOR'A KAÇ PARAYA GELDİ?

Trabzonspor, Aral Şimşir için Midtjylland'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulübün 8 Temmuz 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği anlaşmaya göre bedel 7 taksitte ödenecek; Midtjylland, oyuncunun ileride satışından doğacak kârın yüzde 15'ini alacak. Oyuncuya yıllık 2 milyon euro ücret ödenecek. Sözleşme dört yıllık.