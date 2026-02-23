Ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, üniversiteler tatil mi?

İkinci dönem için geri sayım başladı. Öğrenciler, veliler ve üniversite adayları aynı soruların yanıtını arıyor. 2026 ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, üniversiteler de bu kapsama dahil mi? Mart ayındaki takvim yoğunluğu dikkat çekerken gözler resmi tatil ve ara tatil planlamasına çevrildi. İkinci dönem ara tatiline ilişkin merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili Mart ayında yapılacak. Takvime göre ara tatil, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih aralığı aynı zamanda Ramazan Bayramı takvimiyle de örtüşüyor.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

İkinci dönem ara tatili 5 gün sürecek. (16-17-18-19-20 Mart 2026)

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 19 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürecek. Bayram tatilinin 1,5 günü iş gününe denk geliyor. Bu yıl ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tarihleri çakıştığı için öğrenciler ara tatil sürecinde bayram tatilini de yapmış olacak.