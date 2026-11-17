Kesinti bildirim sitesi Downdetector verilerine göre 17 Kasım 2026 akşamı Türkiye saatiyle 19.30 sıralarından itibaren App Store ve iCloud hizmetlerine yönelik sorun bildirimlerinde belirgin bir artış yaşandı. iCloud için yapılan bildirimler saat 21.00 civarında zirveye ulaşırken, App Store'a yönelik şikayetler 20.00 sıralarında en yüksek seviyesini gördü. Bildirimler gece saatlerinde de devam etti. Apple'dan ise yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte App Store ve iCloud'da yaşanan erişim sorunu ve son duruma ilişkin tüm detaylar.

APPLE ÇÖKTÜ MÜ?

17 Kasım akşamı Apple'ın App Store ve iCloud hizmetlerinde erişim sorunu yaşandığına dair çok sayıda bildirim yapıldı. Downdetector verileri, iki hizmet için de akşam saatlerinde sorun bildirimlerinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Sorunun kapsamı ve nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

APP STORE ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre App Store'a yönelik sorun bildirimleri saat 19.30'dan sonra artmaya başladı. Bildirimler 20.00 sıralarında zirveye ulaştı ve gece saatlerinde dalgalı bir seyir izleyerek devam etti. Kullanıcılar, uygulama indirme ve güncelleme işlemlerinde sorun yaşadıklarını bildirdi.

İCLOUD ÇÖKTÜ MÜ?

iCloud için yapılan sorun bildirimleri de akşam saatlerinde yükseldi. Downdetector verilerine göre iCloud'a yönelik şikayetler saat 20.00'den sonra hızla arttı ve 21.00 civarında günün en yüksek seviyesine çıktı. Bildirimler, gece saatlerinde azalmakla birlikte sürdü.

APPLE'DAN AÇIKLAMA VAR MI?

Apple tarafından App Store ve iCloud'da yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun nedeni ve ne zaman giderileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

APPLE HİZMETLERİNİN DURUMU NASIL KONTROL EDİLİR?

Apple, hizmetlerinin anlık durumunu resmi internet sitesindeki "Sistem Durumu" sayfası üzerinden paylaşıyor. Kullanıcılar bu sayfadan App Store, iCloud, Apple Music ve diğer Apple hizmetlerinde bir sorun olup olmadığını kontrol edebiliyor.

APP STORE AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

App Store ya da iCloud'a erişimde sorun yaşayan kullanıcıların öncelikle internet bağlantılarını kontrol etmesi öneriliyor. Cihazın yeniden başlatılması, Apple kimliğinden çıkış yapıp tekrar giriş yapılması ve yazılım güncellemelerinin kontrol edilmesi de sorunun çözülmesine yardımcı olabiliyor. Sorun Apple'ın sunucularından kaynaklanıyorsa, hizmetin yeniden düzelmesini beklemek gerekiyor.