APP plaka cezası kaç TL, APP plaka cezası ne kadar?

Araç sahiplerinin estetik görünüm nedeniyle tercih ettiği APP plakalar, aslında trafik mevzuatına göre yasaklı plaka türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle sürücüler, APP plaka kullanmanın cezası ve bu plakaların nasıl tespit edildiği hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki APP plaka cezası ne kadar, APP plaka nasıl anlaşılır ve hangi durumlarda ceza uygulanır? İşte sürücülerin merak ettiği detaylar.

APP PLAKA CEZASI 2026: STANDART DIŞI PLAKA KULLANANLARA 140 BİN TL CEZA

Araçlarda kullanılan standart dışı plakalar için uygulanan cezalar yeni düzenlemeyle birlikte ciddi şekilde artırıldı. Trafik mevzuatında yapılan değişiklikle birlikte APP plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar yürürlüğe girdi. Yeni kurallara göre standartlara aykırı plaka kullanan sürücüler hem yüksek para cezasıyla hem de ehliyet yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

Yetkililer, özellikle estetik görünüm nedeniyle tercih edilen APP plakaların trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu ve bu nedenle denetimlerin sıklaştırıldığını belirtiyor.

APP PLAKA KULLANANLARA 140 BİN TL CEZA

Yeni düzenlemeye göre standartlara aykırı plaka kullanan sürücülere ilk tespitte 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bununla birlikte sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konulacak.

Eğer aynı sürücü aynı yıl içerisinde tekrar APP plaka ile yakalanırsa ceza daha da ağırlaşıyor. İkinci ihlalde:

• 280 bin TL para cezası

• 60 gün ehliyete el koyma

uygulanacak.

Yetkililer, sürücülerin bu cezalarla karşılaşmamak için araç plakalarının mutlaka resmi standartlara uygun olması gerektiğini vurguluyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, araç plakalarının resmi standart ölçü ve yazı tipinden farklı şekilde tasarlanmış versiyonudur. Bu plakalar genellikle daha estetik görünmesi amacıyla hazırlanır.

APP plakaların en yaygın özellikleri şunlardır:

• Harf ve rakamların normalden daha kalın olması

• Farklı yazı fontlarının kullanılması

• Harf ve rakamların büyütülmesi

• Parlak veya özel kaplamalı yüzey

• Standart dışı kabartma veya lazer kesim görünümü

Ancak bu tür plakalar resmi plaka basım standartlarına uymadığı için yasal kabul edilmez.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

APP plakaları tespit etmek aslında oldukça kolaydır. Trafik ekipleri çoğu zaman özel bir cihaz kullanmadan plakaya bakarak standart dışı olduğunu anlayabilir.

APP plakayı anlamanın en yaygın yolları şunlardır:

• Yazı karakterlerinin standarttan daha kalın olması

• Harf ve rakamların normalden büyük görünmesi

• Harf aralıklarının standart ölçülere uymaması

• Plakanın parlak veya farklı kaplamaya sahip olması

Resmi plakalar ise belirli ölçülerde üretilir ve mat yüzeyli kabartmalı yapıya sahiptir.

TRAFİK DENETİMLERİNDE NASIL TESPİT EDİLİR?

Trafik ekipleri denetimler sırasında plakadaki bazı detayları inceleyerek APP plakayı hızlı şekilde belirleyebilir. Özellikle şu kriterler kontrol edilir:

• Yazı karakteri ve font

• Harf ve rakam aralıkları

• Plakanın kabartma yapısı

• Standart ölçülere uygunluk

Ayrıca araç muayenelerinde de standart dışı plakalar kusur olarak değerlendirilir ve değiştirilmesi istenir.

SÜRÜCÜLERE UYARI: PLAKANIZI KONTROL EDİN

Uzmanlar, sürücülerin yüksek para cezası ve ehliyet yaptırımıyla karşılaşmamak için araç plakalarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Standart dışı plaka kullanan sürücülerin en kısa sürede yetkili plaka basım noktalarından yönetmeliğe uygun yeni plaka çıkarması tavsiye ediliyor.

Aksi halde yapılan trafik denetimlerinde yüksek para cezaları ve sürücü belgesi yaptırımlarıyla karşılaşma riski bulunuyor.