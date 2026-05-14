AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak (BAHAR DÖNEMİ)?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Açıköğretim öğrencileri sonuçların erişime açılacağı günü beklerken, gözler Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine ve resmi bilgilendirmelerine çevrilmiş durumda.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından, derslerini başarıyla geçmek ve akademik yolculuğunu sürdürmek isteyen yüz binlerce öğrenci gözünü sonuç açıklama tarihine çevirdi. AÖF sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu an itibarıyla 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, sonuçların resmi olarak ilan edildiğinde AÖF öğrenci sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade ediliyor. Öğrenciler sonuçlarını aösogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla öğrenebilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçmiş dönem takvimleri dikkate alındığında AÖF sınav sonuçlarının genellikle sınavların tamamlanmasından 10 ila 15 gün sonra açıklandığı biliniyor. Bu kapsamda 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılan final sınavlarının sonuçlarının 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak resmi tarih, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyuru ile netlik kazanacak.

AÖF GEÇME NOTU 30 MU 35 Mİ?

AÖF sisteminde ders başarı değerlendirmesi çan eğrisi ve mutlak değerlendirme kriterleriyle birlikte yapılmaktadır. Ancak genel uygulamada bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin en az 35 puan barajını aşması gerekiyor. Bu puanın altında kalan öğrenciler ilgili dersten başarısız kabul ediliyor.

AÖF VİZEDEN 60 ALDIM FİNALDEN KAÇ ALMALIYIM?

AÖF not hesaplama sisteminde vize notunun %30’u, final notunun ise %70’i başarı ortalamasına etki etmektedir. Vizeden 60 alan bir öğrencinin dersi geçebilmesi için final sınavından en az 25 puan alması gerektiği hesaplanmaktadır. Bu durumda öğrencinin genel ortalaması 35 puan barajını aşarak dersten başarılı olma ihtimali doğmaktadır. Ancak çan eğrisi sistemi nedeniyle harf notu değerlendirmesi sınıf ortalamasına göre değişiklik gösterebilir.

AÖF YAZ OKULU VE SONRAKİ SÜREÇ

Bahar dönemi sonuçlarının açıklanmasının ardından başarısız dersleri bulunan öğrenciler için yaz okulu süreci gündeme gelecek. Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavının 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Öğrenciler, tüm gelişmeleri Anadolu Üniversitesi’nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.