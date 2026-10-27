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Antalya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 28 Ekim Çarşamba Antalya'da okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi?

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Antalya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 28 Ekim Çarşamba Antalya'da okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi?
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Antalya’da etkili olan hortum ve kuvvetli sağanağın ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde okulların tatil durumu gündeme geldi. Meteoroloji’nin kent için yağış uyarıları sürerken öğrenciler ve veliler, 28 Ekim Çarşamba günü okulların yarım gün mü olacağını, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba Antalya'da okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi? Detaylar haberimizde.

Antalya’da etkili olan hortum, sağanak ve fırtınanın ardından 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Kentte yaşanan olumsuzluklar sonrası öğrenciler ve veliler, Antalya Valiliği’nden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Çarşamba Antalya'da okul var mı, yarım gün mü, tam gün tatil mi edildi? Detaylar...

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların hortum ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tam gün tatil edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Antalya Valiliği veya ilgili kaymakamlıklar tarafından yeni bir karar duyurulmadığı sürece eğitim öğretimin mevcut takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Öğrenci ve velilerin olası yeni açıklamalar için resmî kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor.

28 EKİM ÇARŞAMBA ANTALYA'DA OKUL VAR MI?

28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle okullarda öğleden sonra resmî tatil uygulanacak. Buna göre Antalya’da hava koşulları nedeniyle ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece öğrencilerin sabah saatlerinde okula gitmesi, saat 13.00 itibarıyla ise tatile çıkması bekleniyor.

ANTALYA'DA HORTUM FELAKETİ SONRASI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Antalya’da etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Kepez ilçesinde meydana gelen hortum bir şantiyedeki konteynerlerde ağır hasara yol açarken, olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Kentin bazı ilçelerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşandı. 

Hava koşulları nedeniyle Antalya genelinde veya belirli ilçelerde eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir karar açıklanması durumunda gelişmeler resmî kanallar üzerinden duyurulacak.

28 EKİM ANTALYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Antalya’da 28 Ekim Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte etkili olan hortum ve kuvvetli yağışın ardından hava koşulları yakından takip edilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları ve Antalya Valiliği tarafından yapılabilecek açıklamaları izlemesi önem taşıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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