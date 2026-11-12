Antalya'da okullar tatil mi, 13 Kasım Cuma Antalya'da okul yok mu, uzaktan eğitim uzadı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

" Antalya'da yarın okullar tatil mi?", "13 Kasım Cuma günü Antalya'da okul var mı?" ve "Uzaktan eğitim uzatıldı mı?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte Antalya'da 13 Kasım Cuma günü okulların durumu, COP31 kararı ve hava durumuna dair son bilgiler.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, 13 Kasım Cuma günü Antalya'da okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Antalya Valiliği'nden ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 13 Kasım için yapılmış yeni bir tatil veya uzaktan eğitim duyurusu yapılmadı. Bu nedenle mevcut karar doğrultusunda Antalya genelindeki tüm okullarda cuma günü yüz yüze eğitim yapılacak.

13 KASIM CUMA ANTALYA'DA OKUL YOK MU?

13 Kasım Cuma günü Antalya'da okul var. COP31 nedeniyle uzaktan eğitim uygulanan 7 ilçedeki öğrenciler de cuma günü sınıflarına geri dönecek. Uzaktan eğitim kararının 13 Kasım'a uzatıldığına dair yeni bir düzenleme bulunmuyor. Valilikten aksi yönde bir açıklama yapılmadığı sürece dersler normal programa göre işlenecek.

COP31 NEDENİYLE HANGİ İLÇELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILDI?

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verdi. Uzaktan eğitim uygulanan ilçeler şunlardı:

Aksu

Döşemealtı

Kepez

Konyaaltı

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Bu ilçelerde resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda dersler iki gün boyunca EBA üzerinden uzaktan yapıldı. Uygulama 12 Kasım Perşembe günü sona eriyor.

OKUL SERVİSLERİ ÇALIŞACAK MI?

COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde askıya alınan okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetlerinin 13 Kasım Cuma günü yeniden başlaması bekleniyor.

ANTALYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre Antalya'da 13 Kasım Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın gün boyunca kent merkezinde etkili olması öngörülüyor. Antalya merkezde hava sıcaklığının 17 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Sağanak yağışın Alanya, Aksu, Belek, Demre, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Kumluca, Manavgat, Serik, Elmalı, Korkuteli ve Akseki'de etkili olması bekleniyor.

Kıyı ilçelerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde olacak. Demre'de 25, Kaş'ta 24, Alanya ve Finike'de ise 23 derece bekleniyor. İç kesimlerde ise hava daha serin olacak. Korkuteli'de en düşük sıcaklık 9, Elmalı'da 10, İbradı'da 11 derece civarında seyredecek. Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Şu an itibarıyla sağanak yağış nedeniyle Antalya'da okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek yeni kararlar, Antalya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Bu tür kararlar genellikle akşam saatlerinde açıklandığı için velilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Vatandaşların ise sağanak yağışa bağlı su baskını, ani sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. 13 Kasım Cuma, ara tatil öncesindeki son ders günü olacak. Hafta sonuyla birlikte öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasında 9 gün tatil yapacak. Okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.