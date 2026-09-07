Antalya yangın SON DAKİKA! Antalya'da yangın mı çıktı? Antalya Serik yangın son durum ne?

Antalya'da yangın mı çıktı? Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Akbaş Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğü bölgede, çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almak için görev yapıyor. Antalya Serik yangın son durum ne? Detaylar...

ANTALYA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde dün orman dışı bir alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgede geniş kapsamlı söndürme çalışması yürütülüyor. Ekipler, kuvvetli rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığı bölgede çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Serik'teki yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi ise olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERİK'TEKİ YANGINA BÜYÜK ÇAPLI MÜDAHALE

Akbaş Mahallesi'ndeki yangının ormanlık alana sıçramasının ardından bölgedeki söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı. Havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale gerçekleştiriliyor.

Toplam 450 personelin görev aldığı çalışmalarda ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangınla mücadele sırasında dumandan etkilenen bir orman işçisi, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

ANTALYA SERİK YANGIN SON DURUM NE?

Antalya Serik'teki yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Akbaş Mahallesi'nde başlayan yangına yönelik çalışmalar, kuvvetli rüzgarın etkisi altında sürdürülüyor.

Bölgede görev yapan ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri ve komando birlikleri de söndürme ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürebilmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla mücadele süreci, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran tarafından oluşturulan yangın yönetim merkezinden anbean takip ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Serik'teki yangına müdahalede 5 uçak ve 15 helikopterin yanı sıra 75 arazöz ile 3 iş makinesi kullanılıyor. Ekipler, 450 personelin katıldığı çalışmalarla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü müdahale sürerken, güvenlik güçleri de söndürme çalışmalarının aksamadan devam etmesi için önlem alıyor.

KOMANDOLAR BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Söndürme ekiplerinin çalışmalarını güvenli ve rahat bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri ve komando birlikleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla mücadele süreci, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran tarafından oluşturulan yangın yönetim merkezinden anbean takip ediliyor. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.