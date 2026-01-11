Antalya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Antalya'da okul yok mu (Antalya VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Antalya'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 12 Ocak Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya: Akdeniz'de Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

Turizmin başkenti Antalya, Ocak ortasında klasik Akdeniz kışı koşullarını yaşıyor. Hafta başında etkili olacak sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar, haftanın ikinci yarısında yerini güneşli ama serin bir havaya bırakacak.

12 Ocak: Şiddetli Sağanak Yağış 12 Ocak Pazartesi günü Antalya genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. Yağışla birlikte güney yönlerden esecek sert rüzgarların deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

13 Ocak: Fırtına ve Sıcaklık Düşüşü 13 Ocak Salı günü yağış azalırken kuzeyden esen rüzgarlar fırtına hızına ulaşacak. Bu durum sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesine neden olacak. Gündüz sıcaklığı 10 dereceye kadar gerilerken, gece saatlerinde iç kesimlerde ve yükseklerde don riski (2 derece) oluşabilir. Seracılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde üreticilerin önlem alması gerekebilir.

14-15-16 Ocak: Güneşli Akdeniz Günleri Çarşamba gününden itibaren Antalya'da gökyüzü tamamen açılıyor. 14 Ocak Çarşamba'dan Cuma gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece bandında seyrederek bahar havasını andıracak. Ancak gece sıcaklıkları 2-3 derece civarında kalarak serinliğini koruyacak. Hafta başında yaşanan olumsuz hava koşulları, Cuma gününe gelindiğinde yerini sakin ve açık bir havaya bırakmış olacak.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.