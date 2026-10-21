Antalya deprem mi oldu, 21 Ekim Çarşamba Antalya deprem şiddeti kaç?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya ve çevresinde 21 Ekim 2026 gecesi iki ayrı deprem kaydedildi. Akdeniz’de Gazipaşa açıklarında 2,3, Korkuteli ilçesinde ise 1,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte Antalya’daki depremlere dair ayrıntılar.

ANTALYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Antalya ve çevresinde 21 Ekim 2026 Çarşamba gecesi iki deprem kaydedildi. Ancak her iki sarsıntı da düşük büyüklükte gerçekleşti ve yetkili birimlere herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı ulaşmadı.

GAZİPAŞA AÇIKLARINDA 2,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre ilk deprem, saat 00.13’te Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana geldi. Merkez üssü Gazipaşa’ya yaklaşık 97,5 kilometre uzaklıkta denizde bulunan depremin büyüklüğü 2,3, derinliği ise 16,79 kilometre olarak ölçüldü.

KORKUTELİ’NDE 1,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Antalya’da kaydedilen ikinci deprem ise saat 00.49’da Korkuteli ilçesinde meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre 1,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise aynı saatteki sarsıntıyı Döşemealtı ilçesindeki Bıyıklı mevkiinde, 1,3 büyüklüğünde kaydetti. Kurumların ölçüm yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle büyüklük ve merkez üssü verileri arasında küçük farklar görülebiliyor.

ANTALYA DEPREMİ HİSSEDİLDİ Mİ?

Depremlerin büyüklüğü düşük olduğu için sarsıntıların geniş bir alanda hissedilmediği belirtiliyor. Özellikle Gazipaşa açıklarındaki depremin merkez üssünün kıyıdan uzakta, denizde olması nedeniyle karada hissedilme ihtimali oldukça düşük. 2 ile 3 arasındaki depremler genellikle yalnızca merkeze yakın bölgelerde ve hassas kişiler tarafından fark edilebiliyor.

AKDENİZ’DE BAŞKA DEPREM DE OLDU

AFAD listesinde 21 Ekim sabahı saat 04.21’de Akdeniz’de 2,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. 5,89 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem de hafif ölçekte gerçekleşti.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri, AFAD’ın resmi internet sitesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler sayfası üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Uzmanlar, deprem anında ve sonrasında doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları yerine resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını öneriyor.