Ankara'da yollar ne zaman kapacak? Son dakika... Nato Zirvesi'nde Ankara'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

Türkiye'nin diplomasi merkezi Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren trafik düzenlemeleri de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, Ankara'da yollar ne zaman kapatılacak? NATO Zirvesi'nde Ankara'da hangi yollar trafiğe kapanacak? Detaylar...

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olması nedeniyle başkentte geniş kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacak.

Zirve öncesinde Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan güvenlik planı doğrultusunda özellikle devlet başkanlarının geçiş güzergâhları, zirve alanı ve kritik bölgelerde trafik akışına yönelik geçici düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.

Şehir merkezinde bazı yolların belirli saatlerde ulaşıma kapatılabileceği belirtilirken, kesin olarak trafiğe kapatılacak cadde ve bulvarların resmi açıklamalarla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşım planlamalarını yaparken Ankara Valiliği ve ilgili resmi kurumların paylaşacağı trafik bilgilendirmelerini takip etmeleri önem taşıyor.

NATO ZİRVESİ'NDE ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK?

Zirve kapsamında uygulanacak güvenlik planı çerçevesinde Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin gerçekleştirileceği alan, protokol güzergâhları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde "Kırmızı Alan" uygulaması hayata geçirilecek.

Bu kapsamda;

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergâhlarında güvenlik tedbirleri artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve çevresinde özel güvenlik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak.

Delegasyonların geçiş yapacağı güzergâhlarda araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak.

Yetkililer tarafından yapılan planlamaya göre söz konusu bölgelerde trafik akışında geçici kısıtlamalar uygulanabilecek. Ancak hangi cadde ve yolların hangi saatlerde trafiğe kapatılacağına ilişkin kesin listenin resmi makamlar tarafından açıklanması bekleniyor.

Zirve süresince uygulanacak güvenlik planı kapsamında toplam 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Güvenlik çalışmalarına sivil polis ekipleri de destek verecek.

Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ek olarak 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanırken, havalimanına yurt dışından gerçekleştirilecek uçuşlara da kısıtlama getirilecek.

Bununla birlikte başkent genelinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. Ankara'nın giriş noktalarında güvenlik kontrolleri artırılırken, lider eşlerinin katılacağı kültürel programlar için de ayrı güvenlik planlamaları hazırlanacak.

Ayrıca güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen ve haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı üzerinden Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Hazırlıkların, geçen yıl gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde yaklaşık 6 bin kişinin katılım göstermesi dikkate alınarak en az aynı büyüklükte bir organizasyon senaryosuna göre sürdürüldüğü ifade ediliyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.