17 Nisan Cuma günü Ankara’da okulların tatil olup olmadığı, son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle bazı şehirlerde zaman zaman alınan yerel tatil kararlarının ardından gözler bu kez Ankara’daki eğitim durumuna çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma Ankara'da okul yok mu? Detaylar...

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmî makamlar ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere göre Ankara’da eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtiliyor. Yani mevcut durumda okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor.

17 NİSAN CUMA ANKARA’DA OKULLAR KAPALI MI?

Şu ana kadar açıklanan bilgilere göre Ankara’da 17 Nisan Cuma günü için ilan edilmiş bir tatil kararı yok. Eğitim süreci, akademik takvime uygun şekilde sürdürülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE OKUL ÇEVRELERİ

Son dönemlerde ülke genelinde artan güvenlik hassasiyeti nedeniyle okul çevrelerinde bazı tedbirlerin güçlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda özellikle giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin daha görünür hale getirildiği, emniyet birimlerinin okul çevrelerinde daha aktif görev aldığı bildiriliyor.

BAZI İLLERDE ALINAN YEREL KARARLAR

Bazı şehirlerde yaşanan olaylar sonrası sınırlı süreli eğitim ara kararları alınabilse de bu uygulamalar Ankara’yı kapsamıyor. Her ilde kararlar yerel yönetimlerin değerlendirmelerine göre ayrı ayrı duyuruluyor.

SENDİKALARIN VE OKUL YÖNETİMLERİNİN TUTUMU

Eğitim sendikaları ve okul yönetimlerinin bazı bölgelerde farklı uygulamalara gidebildiği görülse de, bu durum Ankara genelinde ortak bir tatil kararı anlamına gelmiyor. En güncel ve kesin bilgi için okul yönetimlerinin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.