Ankara'da yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma Ankara'da okul yok mu?

17 Nisan Cuma günü Ankara’da okulların tatil olup olmadığı konusu, son günlerde sosyal medyada ortaya atılan iddialar nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Zaman zaman farklı illerde alınan yerel tatil kararları, gözleri başkentteki eğitim durumuna çevirirken, “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma Ankara'da okul yok mu? Detaylar haberimizde.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmî makamlar ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere göre Ankara’da eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtiliyor. Yani mevcut durumda okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor.

17 NİSAN CUMA ANKARA’DA OKULLAR KAPALI MI?

Şu ana kadar açıklanan bilgilere göre Ankara’da 17 Nisan Cuma günü için ilan edilmiş bir tatil kararı yok. Eğitim süreci, akademik takvime uygun şekilde sürdürülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE OKUL ÇEVRELERİ

Son dönemlerde ülke genelinde artan güvenlik hassasiyeti nedeniyle okul çevrelerinde bazı tedbirlerin güçlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda özellikle giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin daha görünür hale getirildiği, emniyet birimlerinin okul çevrelerinde daha aktif görev aldığı bildiriliyor.

BAZI İLLERDE ALINAN YEREL KARARLAR

Bazı şehirlerde yaşanan olaylar sonrası sınırlı süreli eğitim ara kararları alınabilse de bu uygulamalar Ankara’yı kapsamıyor. Her ilde kararlar yerel yönetimlerin değerlendirmelerine göre ayrı ayrı duyuruluyor.

SENDİKALARIN VE OKUL YÖNETİMLERİNİN TUTUMU

Eğitim sendikaları ve okul yönetimlerinin bazı bölgelerde farklı uygulamalara gidebildiği görülse de, bu durum Ankara genelinde ortak bir tatil kararı anlamına gelmiyor. En güncel ve kesin bilgi için okul yönetimlerinin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda