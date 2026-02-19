Ankara ve İzmir iftar çadırı nerede 2026? İzmir, Ankara belediye iftar çadırları yerleri!
Ankara iftar çadırı yerleri! Ramazan ayı dolayısıyla Ankara ve İzmir'de belediyeler tarafından kurulacak iftar çadırlarının adresleri belli oldu. İzmir iftar çadırı yerleri! Başkentte Çankaya, Keçiören ve Sincan belediyeleri farklı mahalle ve meydanlarda binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 19 Şubat'ta başlayacak program kapsamında 30 ilçede iftar buluşmaları düzenleyecek. Peki, Ankara İzmir iftar çadırları nerede?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ankara ve İzmir'de belediyelerin kuracağı iftar çadırlarının yerleri açıklandı. Farklı ilçe ve mahallelerde kurulacak sofralarda her gün binlerce kişi oruç açacak.
ANKARA İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026
Ankara'da Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca üç farklı noktada iftar çadırı kuracak. Cebeci Mahallesi Cebeci Camii önü, Metin Oktay Mahallesi 197. Sokak ve Huzur Mahallesi'nde Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısında kurulacak çadırlarda vatandaşlar aynı sofrada buluşacak. Belirlenen bu üç noktada her gün çok sayıda kişinin iftar yapması planlanıyor.
Keçiören Belediyesi ise ilçenin farklı mahallelerinde toplam 15 ayrı noktada iftar çadırı kuracak. Aktepe Demokrasi Semt Pazarı (Adnan Menderes Mah. Özyurt Cad.), Gazino - Osmanlı Halk Pazarı (Pınarbaşı Mah. Osmanlı Halk Pazarı önü), Esertepe Mahallesi Salı Pazarı (Ahmet Şefik Kolaylı Cad.), Kanuni Pazar Yeri (Kanuni Mah. Osmangazi Cad. No:157), Yayla Mahallesi Cuma Pazarı (1497. Sok.), Çaldıran Mahallesi Pazartesi Pazarı (490. Cad.), İncirli Merkez Cami (Barışyolu Cad.), Bağlum Şeyh Şamil Cami (Kafkas Mah. Park Sok. No:3), Bağlum Merkez Cami (Karşıyaka Mah. Hatipoğlu Cad. No:10), Sancaktepe Taziye Evi (Sarıkamış Cad. 1646. Sok. No:30), Fatih Stadı (Bağlarbaşı Mah. Kızlarpınarı Cad.), Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı (Tayfun Cad. No:33/A), Osmanlı Aile Yaşam Merkezi (Ayvalı Mah. Adnan Yüksel Cad.), Atapark Son Durak (Atapark Mah.) ve Kalaba Kent Meydanı (Cumhuriyet Cad.) iftar sofralarının kurulacağı adresler arasında yer aldı.
Sincan Belediyesi de Lale Meydanı ve Yenikent'te iftar çadırları kurarak Ramazan boyunca vatandaşları ağırlayacak.
İZMİR İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 30 ilçede iftar programı düzenleyecek. Program 19 Şubat'ta Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde başlayacak.
20 Şubat-Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri
21 Şubat- Bayındır Kapalı Pazaryeri
22 Şubat-Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu
23 Şubat-Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri
24 Şubat-Menderes Kapalı Pazaryeri
25 Şubat-Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri
26 Şubat-Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)
27 Şubat Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri
28 Şubat- Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu
1 Mart- Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri
2 Mart-Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri
3 Mart- Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu
4 Mart- Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu
5 Mart- Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri
6 Mart- Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı
7 Mart- Seferihisar Kapalı Pazaryeri
8 Mart- Menemen Cumhuriyet Meydanı
9 Mart- Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)
10 Mart- Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi
11 Mart- Kemalpaşa Kemalpaşa Rekreasyon Alanı
12 Mart- Kınık Cumhuriyet Meydanı
13 Mart- Dikili Atatürk Meydanı
14 Mart- Bergama Cumhuriyet Meydanı
15 Mart- Aliağa Demokrasi Meydanı
16 Mart- Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri
17 Mart- Karaburun Mordoğan Merkez
18 Mart- Çeşme Meydan
19 Mart- Urla Meydan