ANKARA VALİLİĞİ DUYURU: Ankara Valiliği NATO yasakları neler?

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik ve kamu düzeni tedbirlerine sahne oluyor. Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelge kapsamında, başkent genelinde hem kamu personelini hem de sosyal hayatı doğrudan etkileyen geniş çaplı uygulamalar devreye alındı. Peki, Ankara Valiliği NATO yasakları neler? Ankara Valiliği duyuru detayları haberimizde.

ANKARA VALİLİĞİ DUYURU

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, 6 Temmuz Pazartesi saat 06.00’dan 12 Temmuz Pazar saat 24.00’e kadar sürecek olan süreçte, başkent genelinde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla çok sayıda idari ve sosyal kısıtlama uygulanacaktır.

Valilik açıklamasında, özellikle 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle şehir genelinde hareketliliğin artacağı, bu nedenle kamu kurumları, sivil toplum faaliyetleri ve toplu organizasyonlara ilişkin geçici düzenlemelerin zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN KARARI

Genelge kapsamında, Ankara’nın 9 merkez ilçesinde görev yapan kamu personeli belirlenen tarihler arasında idari izinli sayılacaktır. Bu ilçeler şu şekilde uygulanmaktadır:

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Keçiören

Mamak

Pursaklar

Sincan

Yenimahalle

Ancak sağlık, güvenlik, ulaşım, göç, altyapı, haberleşme, 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye gibi kritik hizmetlerde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutulmaktadır. Vatandaşların hizmetlerde aksama yaşamaması için kamu kurumlarında nöbetçi personel planlaması yapılacaktır.

KAMUSAL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KISITLAMA

Valilik duyurusunda yalnızca kamu personeli değil, şehirde düzenlenen sosyal etkinlikler de kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre:

Konserler

Mezuniyet törenleri

Şenlik ve kutlamalar

Panel ve sempozyumlar

Eğlence organizasyonları

Sivil toplum etkinlikleri

belirtilen tarihler arasında askıya alınacaktır. Bu kararın amacı, zirve sürecinde güvenlik ve kamu düzenini en üst seviyede sağlamak olarak açıklanmıştır.

ANKARA VALİLİĞİ NATO YASAKLARI NELER?

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda NATO Zirvesi süresince ve öncesinde uygulanacak yasak ve kısıtlamalar, başkent genelinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

TOPLANTI VE ETKİNLİK YASAKLARI

6-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan tüm:

Toplantılar

Etkinlikler

Kutlamalar

Konferanslar

Mezuniyet ve tören organizasyonları

geçici olarak durdurulmuştur.

EYLEM VE GÖSTERİLERDE KISITLAMA

Valilik genelgesi kapsamında, kent genelinde hiçbir şekilde izinsiz veya toplumsal hareket niteliği taşıyan eylemlere izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda kamu düzenini etkileyebilecek tüm toplanma ve gösteri faaliyetleri yasak kapsamına alınmıştır.

UYGULAMA TARİHLERİ VE KAPSAMI

Kısıtlamalar, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlamış olup 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecektir. Bu süre boyunca Ankara’nın kamu düzeni ve güvenliği açısından yoğun bir kontrol süreci yürütülecektir.

GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ ODAKLI TEDBİRLER

Alınan kararların temel gerekçesi, NATO Zirvesi süresince artan uluslararası hareketlilik ve başkentte oluşabilecek yoğun güvenlik ihtiyacıdır. Bu doğrultuda tüm uygulamalar, resmi Valilik genelgesi çerçevesinde yürütülmektedir.