Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ankara'da okullar tatil mi sorusu 4 Şubat Çarşamba günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Ankara'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

4 Şubat Çarşamba Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU
1. Gün – Bugün:

Hava bulutlu. Gün içinde sıcaklık 6–8 derece civarında, gece 0 dereceye kadar düşebilir. Sabah ve gece saatlerinde ayaz görülebilir.

Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2. Gün:

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8–10 derece, gece 1–2 derece civarında. Yağış ihtimali düşük.

Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3. Gün:

Çok bulutlu. Yer yer hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklık 9–11 derece, gece 3–4 derece.

Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4. Gün:

Bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 7–9 derece, gece 1–3 derece. Rüzgâr zaman zaman hissedilebilir.

Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

