Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Şubat Çarşamba Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

1. Gün – Bugün:

Hava bulutlu. Gün içinde sıcaklık 6–8 derece civarında, gece 0 dereceye kadar düşebilir. Sabah ve gece saatlerinde ayaz görülebilir.

2. Gün:

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8–10 derece, gece 1–2 derece civarında. Yağış ihtimali düşük.

3. Gün:

Çok bulutlu. Yer yer hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklık 9–11 derece, gece 3–4 derece.

4. Gün:

Bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 7–9 derece, gece 1–3 derece. Rüzgâr zaman zaman hissedilebilir.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.