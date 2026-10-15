Ankara okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Ankara’da okul var mı?

15 Ekim Perşembe Ankara’da okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara Valiliği, kentin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini duyurdu. Ancak başkentte perşembe günü eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar şu ana kadar açıklanmadı. Ankara’da okullar açık mı, Valilik’ten tatil açıklaması gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece başkentteki tüm okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN HAVA DURUMU UYARISI

Ankara Valiliği’nin yaptığı son açıklamada, kentin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olması istendi. Ancak Valilik’in uyarısında okulların tatil edildiğine ilişkin bir ifade yer almadı.

METEOROLOJİ UYARISI OKUL TATİLİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verme yetkisi valiliklerde bulunuyor. Ankara’da okulların tatil edilebilmesi için Ankara Valiliği’nin ayrı bir karar alması ve bunu resmi kanallardan duyurması gerekiyor.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Ancak bu karar yalnızca İstanbul’u kapsıyor. Başka bir ilde alınan tatil kararı, Ankara’da da okulların otomatik olarak tatil edileceği anlamına gelmiyor.

ANKARA’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Ankara’daki üniversiteler için de 15 Ekim Perşembe günü genel bir tatil kararı açıklanmadı. Üniversitelerde eğitime ilişkin kararlar rektörlükler tarafından alındığından, öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ANKARA’DA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Ankara Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir.