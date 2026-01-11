Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklıklar

Hafta başından itibaren Ankara genelinde dondurucu soğuklar ve yağışlı bir seyir izlenecektir:

• 12 Ocak Pazar: Güne karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir başlangıç yapılması beklenirken, en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecektir. Nem oranının yüzde 96 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir.

• 13 Ocak Pazartesi: Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte termometreler sert bir düşiş yaşayacaktır. Gece sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar gerilemesi, gündüz ise en yüksek 2 derece olması tahmin edilmektedir.

• 14 Ocak Salı: Hafta ortasına doğru dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecektir. Bölge genelinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği öngörülmektedir.

Hafta Ortası ve Ekstrem Soğuk Uyarısı

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların yer yer azalması beklense de dondurucu hava etkisini sürdürecektir:

• 15 Ocak Çarşamba: Gökyüzünün parçalı bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olayı riski bulunmaktadır.

• 16 Ocak Perşembe: Soğuk hava dalgasının devam edeceği, sıcaklıkların gün içerisinde dahi düşük seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş Veriler ve Tedbir Çağrısı

Bölgenin geçmiş yıllardaki verilerine bakıldığında, Ocak ayı ortalarında ekstrem soğukların yaşandığı görülmektedir. Özellikle geçmişte bu tarihlerde sıfırın altında 15 derecenin altında uç sıcaklıklar kaydedilmiştir.

Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Kış şartlarına uygun donanımı olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve dondurucu soğuklara karşı gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.