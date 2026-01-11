Haberler

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Ankara'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

12 Ocak Pazartesi Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU
Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklıklar
Hafta başından itibaren Ankara genelinde dondurucu soğuklar ve yağışlı bir seyir izlenecektir:

• 12 Ocak Pazar: Güne karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir başlangıç yapılması beklenirken, en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecektir. Nem oranının yüzde 96 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir.

• 13 Ocak Pazartesi: Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte termometreler sert bir düşiş yaşayacaktır. Gece sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar gerilemesi, gündüz ise en yüksek 2 derece olması tahmin edilmektedir.

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

• 14 Ocak Salı: Hafta ortasına doğru dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecektir. Bölge genelinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği öngörülmektedir.

Hafta Ortası ve Ekstrem Soğuk Uyarısı

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların yer yer azalması beklense de dondurucu hava etkisini sürdürecektir:

• 15 Ocak Çarşamba: Gökyüzünün parçalı bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olayı riski bulunmaktadır.

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

• 16 Ocak Perşembe: Soğuk hava dalgasının devam edeceği, sıcaklıkların gün içerisinde dahi düşük seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş Veriler ve Tedbir Çağrısı

Bölgenin geçmiş yıllardaki verilerine bakıldığında, Ocak ayı ortalarında ekstrem soğukların yaşandığı görülmektedir. Özellikle geçmişte bu tarihlerde sıfırın altında 15 derecenin altında uç sıcaklıklar kaydedilmiştir.

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Kış şartlarına uygun donanımı olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve dondurucu soğuklara karşı gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da yarın okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"