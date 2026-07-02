ANKARA NATO YASAKLARI: Hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kent genelinde uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla belirli araç gruplarına yönelik geçici ulaşım kısıtlamalarının uygulanacağı bildirildi. Peki, hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı? Detaylar...

ANKARA NATO YASAKLARI

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında şehir genelinde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

Valiliğin açıklamasında, güvenlik tedbirleri kapsamında özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine sınırlama getirildiği belirtildi. Uygulamanın zirvenin gerçekleştirileceği tarihler öncesinde başlayacağı ve belirlenen süre boyunca devam edeceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra, gıda taşımacılığı yapan kamyonlar ile ilaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan araçlar için farklı ulaşım planlamaları yapıldığı duyuruldu.

Yetkililer, açıklanan trafik tedbirlerinin belirtilen tarih ve saatler arasında geçerli olacağını bildirdi.

HANGİ ARAÇLARIN ANKARA'YA GİRİŞİ YASAKLANDI?

Valilik açıklamasına göre;

Yakıt tankerleri,

Beton mikserleri,

Çekiciler,

Diğer ağır tonajlı araçlar,

5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar Ankara şehir merkezine giriş yapamayacak.

Valilik, söz konusu uygulamanın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda hayata geçirileceğini bildirdi.

GIDA TAŞIYAN KAMYONLAR İÇİN BELİRLENEN GÜZERGÂH

Resmi açıklamada, gıda maddesi taşıyan kamyonların 6 Temmuz 2026 saat 00.00 ile 9 Temmuz 2026 saat 05.00 arasında kullanabileceği güzergâh da ayrıntılı olarak açıklandı.

Buna göre araçlar;

Çevre Yolu üzerinden İstanbul Yoluna bağlanacak,

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takip edecek,

Rajiv Gandhi Caddesi üzerinden GİMAT istikametine ulaşabilecek,

Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklarında U dönüşü yaparak Toptancı Hali'ne erişebilecek.

Valilik, bu güzergâhın belirtilen tarih ve saat aralığında geçerli olacağını duyurdu.

İLAÇ VE ACİL MALZEME TAŞIYAN ARAÇLARA TANINAN İSTİSNA

Valiliğin açıklamasında, ilaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonlar için ayrı bir uygulamaya da yer verildi.

Buna göre söz konusu araçlar, 6 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 9 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanarak;

Dumlupınar Bulvarı,

1071 Malazgirt Bulvarı,

Sakıp Sabancı Bulvarı,

Anadolu Bulvarı,

Ankara Bulvarı,

Mevlana Bulvarı,

İsmet İnönü Bulvarı,

Atatürk Bulvarı

dışındaki güzergâhlardan geçiş yapabilecek.

Valilik açıklamasında bu uygulamanın yalnızca belirtilen araç gruplarını kapsadığı ifade edildi.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Valiliği, kamuoyuna yaptığı açıklamada vatandaşların belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacak trafik düzenlemeleri ile güvenlik tedbirlerine dikkat etmelerinin önem taşıdığını bildirdi.

Açıklamada, olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla sürücülerin ve vatandaşların duyurulan uygulamalara riayet etmeleri gerektiği belirtilirken, alınan tedbirlerin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik planlamasının bir parçası olduğu ifade edildi.