Petrol hakkına müteallik karar

Arar Petrol AŞ'ye, Hatay ile Adana, Osmaniye, Hatay'ı kapsayan üç ayrı sahada beş yıl süreyle geçerli petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin başvuruları değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kararlar kapsamında, Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektar yüzölçümüne sahip iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık sahaya petrol arama ruhsatı verildi.