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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ederken, yaklaşık 5 ay önce sözleşmesi uzatılan Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Aziz Yıldırım yönetiminin de yüksek maaş bütçesinde yer açmak için transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve transfer çalışmaları sürerken, spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansın ardından kulüple olan sözleşmesi henüz 5 ay önce yenilenen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öne sürüldü.

HULL CITY İLE SÖZ KESTİ İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan haberin detaylarına göre; yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de boy gösterecek olan Hull City, tecrübeli on numara için resmi girişimlere başladı. Gelen teklifi değerlendirmek isteyen Brezilyalı yıldızın, kulüplerin anlaşması halinde Ada'ya gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de mutlu olmasına rağmen kariyerine dair tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu vurgulanan Talisca'nın, yönetime takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ve Hull City yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

YÖNETİM SATIŞA AÇIK

Brezilyalı yıldızın bu sürpriz ayrılık talebinin, Fenerbahçe cephesinde de karşılık bulduğu belirtiliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, yeni transferlere ciddi bir kaynak oluşturabilmek ve kulübün maaş yükünü hafifletmek amacıyla yüksek maliyetli bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı biliniyor. Bu strateji doğrultusunda, Talisca'nın da satış hedeflenen isimler listesinde yer aldığı ve Hull City'den gelecek resmi teklifin beklendiği öğrenildi.

TALISCA'NIN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla oldukça skorer bir kimlik sergileyen Brezilyalı futbolcu, takımın hücum yollarındaki en büyük silahlarından biri olmuştu. Geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maça çıkarak 2796 dakika sahada kalan Anderson Talisca; rakip fileleri 27 kez havalandırırken, 5 de asist yaparak sezonu muazzam bir skor katkısıyla tamamlamıştı. Taraftarlar şimdi bu kritik transfer iddialarının resmiyet kazanıp kazanmayacağını merakla bekliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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